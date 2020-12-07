Срочная вакцинация от COVID-19​: украинцев разделили на три группы

Вакцинацию от коронавируса в Украине будут проводить в три этапа.
Украинцев разделили на три группы, которым крайне необходима вакцинация от коронавируса. Как сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, в эти группы входят 20 миллионов украинцев.
Первая группа:
- Медработники;
- Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;
- Работники социальной сферы;
- Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);
- Персонал спецучреждений.
К Минздраве уточнили, что первая группа будет вакцинироваться при крайне низком доступе к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.
Читайте такжеЛяшко рассказал, кому не стоит рассчитывать на вакцину от коронавируса
Вторая группа:
- Люди в группе медицинского риска (пациенты от 60 лет);
- Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;
- Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;
- Люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.
Эта группа будет вакцинироваться при низком доступе к вакцинам, когда их количество будет с 11% до 20% от населения.
Третья группа:
- Люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет);
- Другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания COVID-19.
Третья группа, по словам Кузина, будет вакцинироваться при умеренной доступности вакцин, когда их количество будет 21-50% от всего населения, пишет Liga.net.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.