Срочная вакцинация от COVID-19​: украинцев разделили на три группы

В Минздраве рассказали, как пройдет вакцинация от коронавируса / Reuters

Украинцев разделили на три группы, которым крайне необходима вакцинация от коронавируса. Как сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, в эти группы входят 20 миллионов украинцев.

Первая группа:

Медработники;

Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

Работники социальной сферы;

Лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);

Персонал спецучреждений.

К Минздраве уточнили, что первая группа будет вакцинироваться при крайне низком доступе к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.

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Вторая группа:

Люди в группе медицинского риска (пациенты от 60 лет);

Работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;

Работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;

Люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Эта группа будет вакцинироваться при низком доступе к вакцинам, когда их количество будет с 11% до 20% от населения.

Третья группа:

Люди в группе медриска (больные от 18 до 59 лет);

Другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания COVID-19.

Третья группа, по словам Кузина, будет вакцинироваться при умеренной доступности вакцин, когда их количество будет 21-50% от всего населения, пишет Liga.net.

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