Срочно госпитализировали: медикам случайно ввели пятикратную дозу вакцины​ от COVID-19

Медикам вкололи пятикратную дозу вакцины / Reuters

В Германии восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Сообщается, что инцидент произошел в учреждении в городе Штральзунд. После того как стало известно об ошибке, семь женщин и один мужчина были отправлены по домам. Четверых из медиков с симптомами гриппа и в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения.

Как отметили местные власти, по информации BioNTech, во время первой фазы клинических испытаний добровольцы получали несколько увеличенные дозы препарата (до 100 мкг) и каких-либо серьезных осложнений зафиксировано не было. Обычная доза составляет 30 мкг.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот отдельный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не испытают серьезных побочных эффектов", - говорится в заявлении главы округа Стефана Керта, передает Reuters.​

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Отметим, в воскресенье в Германии и во многих других странах ЕС, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще 26 декабря.

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