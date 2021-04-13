США просят приостановить использование еще одной вакцины от COVID-19

Специалисты FDA и CDC занимаются проверкой вакцины: выясняют, связано ли ее применение с появлением тромбов.
В США проверяют, есть ли связь между использованием вакцины от коронавируса Johnson&Johnson и образованием тромбов.
На время проверки рекомендуется остановить использование препарата на территории Штатов, сообщили Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США в аккаунте FDA в Twitter.
"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", – отметил регулятор.
Проверкой займутся специалисты CDC и FDA.
Ранее стало известно о случаях тромбоза после укола от COVID вакциной Johnson&Johnson. Один случай зафиксировали во время клинических испытаний, еще три – во время вакцинации в США. Один из них оказался летальным.
Вакцины от коронавируса и тромбы
- В начале апреля в США временно закрылись два прививочных пункта в Северной Каролине и Колорадо после того, как некоторые американцы испытали неблагоприятные последствия после получения прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson.
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.