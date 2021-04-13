США просят приостановить использование еще одной вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса Johnson&Johnson попала под запрет в США / Reuters

В США проверяют, есть ли связь между использованием вакцины от коронавируса Johnson&Johnson и образованием тромбов.

На время проверки рекомендуется остановить использование препарата на территории Штатов, сообщили Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США в аккаунте FDA в Twitter.

"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", – отметил регулятор.

Проверкой займутся специалисты CDC и FDA.

Ранее стало известно о случаях тромбоза после укола от COVID вакциной Johnson&Johnson. Один случай зафиксировали во время клинических испытаний, еще три – во время вакцинации в США. Один из них оказался летальным.

Вакцины от коронавируса и тромбы