США заподозрила, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях

AstraZeneca подала неточные данные об испытаниях вакцины - США / Reuters

Компания AstraZeneca официально объявила, что ее вакцина против коронавируса показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации – однако в США считают, что это могут быть неполные и устаревшие данные.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности, AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности", в том числе включить "устаревшую информацию" о клинических исследованиях.

"Мы настоятельно призываем компанию сотрудничать с DSMB (Независимый комитет по мониторингу данных клинического исследования – ред.), чтобы проанализировать данные об эффективности и как можно быстрее опубликовать самые точные и актуальные данные об эффективности", – заявил ведущий инфекционист в США Энтони Фаучи, который возглавляет официальную группу.

Напомним, британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет сообщили, что предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%. Как говорится в пресс-релизе компании AstraZeneca, вакцина против коронавируса показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.

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