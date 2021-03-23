США заподозрила, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях

AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности", в том числе включить "устаревшую информацию" о клинических исследованиях.
Компания AstraZeneca официально объявила, что ее вакцина против коронавируса показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации – однако в США считают, что это могут быть неполные и устаревшие данные.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности, AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности", в том числе включить "устаревшую информацию" о клинических исследованиях.
"Мы настоятельно призываем компанию сотрудничать с DSMB (Независимый комитет по мониторингу данных клинического исследования – ред.), чтобы проанализировать данные об эффективности и как можно быстрее опубликовать самые точные и актуальные данные об эффективности", – заявил ведущий инфекционист в США Энтони Фаучи, который возглавляет официальную группу.
Напомним, британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет сообщили, что предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%. Как говорится в пресс-релизе компании AstraZeneca, вакцина против коронавируса показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.
Вакцина AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем вреда.