Стала известна причина провала карантина выходного дня

В Украине фиксируется стремительный рост заболеваемости COVID-19, поэтому карантин выходного дня неэффективен - Госпродпотребслужба / УНИАН

Карантин выходного дня в Киеве не привел к эффективным результатам по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в столице и по всей Украине. Такие меры могут быть действенными только в том случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Как рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина, карантин выходного дня вводили с целью снижения уровня социальной активности населения. Однако с точки зрения эпидемиологических показателей профилактическая мера оказалась неэффективной.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня ) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - утверждает Рубан.

По его словам, такие меры могут подействовать только в том случае, если не фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.Читайте такжеКоронавирус в Киеве не сбавляет обороты – за сутки поставили еще свыше 1700 диагнозов

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", - подчеркнул чиновник.

Карантин в Украине