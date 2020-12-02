Стала известна причина провала карантина выходного дня

Карантин выходного дня вводился с целью снижения уровня социальной активности, отметил Олег Рубан.
Карантин выходного дня в Киеве не привел к эффективным результатам по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в столице и по всей Украине. Такие меры могут быть действенными только в том случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется.
Как рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина, карантин выходного дня вводили с целью снижения уровня социальной активности населения. Однако с точки зрения эпидемиологических показателей профилактическая мера оказалась неэффективной.
"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня ) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - утверждает Рубан.
По его словам, такие меры могут подействовать только в том случае, если не фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.Читайте такжеКоронавирус в Киеве не сбавляет обороты – за сутки поставили еще свыше 1700 диагнозов
"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", - подчеркнул чиновник.
Карантин в Украине
- На территории страны до 31 декабря 2020 года продолжает действовать общенациональный карантин.
- 11 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Кабмин принял решение о запуске карантина выходного дня, который длился с 14 по 29 ноября. По субботам и воскресеньям была запрещена работа заведений общественного питания и торгово-развлекательной сферы.
- 1 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что введение тотального локдауна на территории Украины уже практически решенный вопрос. Власти определяются с датой. Ориентировочно, жесткий карантин введут или в декабре, или 2 января 2021 года.