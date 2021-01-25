Стали известны новые детали о вакцине от коронавируса Moderna

Насколько Moderna эффективна против новых штаммов коронавируса / Reuters

Американская вакцина от коронавируса Moderna эффективна против новых, более инфекционных штаммов COVID-19, что были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.

Как свидетельствуют результаты тестов, опубликованных на сайте производителя, Moderna позволяет вырабатывать антитела, которые могут распознавать новые штаммы и бороться с ними.

В данный момент Moderna изучает, стоит ли вводить пациентам третью дозу вакцины.

Препаратом Moderna уже вакцинируют жителей Великобритании и других стран Евросоюза.

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