Стали известны новые детали о вакцине от коронавируса Moderna

В данный момент Moderna изучает, стоит ли вводить пациентам третью дозу вакцины.
Американская вакцина от коронавируса Moderna эффективна против новых, более инфекционных штаммов COVID-19, что были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.
Как свидетельствуют результаты тестов, опубликованных на сайте производителя, Moderna позволяет вырабатывать антитела, которые могут распознавать новые штаммы и бороться с ними.
В данный момент Moderna изучает, стоит ли вводить пациентам третью дозу вакцины.
Препаратом Moderna уже вакцинируют жителей Великобритании и других стран Евросоюза.
Вакцинация от коронавируса – последние новости
- Зеленский огласил, когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине. По его словам, ситуация с COVID-19 в Украине сегодня "стабильная, контролируемая и не такая угрожающая, как она была весной 2020 года".
- Инфекционист разнесла тайную вакцинацию VIP-чиновников. Голубовская осудила тайную вакцинацию украинских политиков от коронавируса.
- В начале января появилась информация о том, что в Киеве на базе одной из частных медицинских клиник на тот момент уже неделю как проводили нелегальную вакцинацию от коронавируса препаратом BioNTech и Pfizer. Цена за прививку – от 1 до 3 тысяч долларов. Якобы вакцинировались украинские депутаты и чиновники.
Автор: Диана Беловодская