Стали известны детали о работе транспорта в Киеве и области в локдаун

Общественный транспорт будет курсировать в Киев из области только в часы пик, говорит Василий Володин.
Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал о работе общественного транспорта во время локдауна на Киевщине.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, во время локдауна в столицу будет ходить пригородный транспорт из области.
В то же время глава КОГА уточнил, что в общественном транспорте количество мест для пассажиров будет ограничено.
По его словам, в транспорте одновременно смогут находится пассажиры, занимающие не более 50% сидячих мест.
Кроме того, общественный транспорт будет курсировать в Киев из области только в часы пик, уточнил глава Киевской обладминистрации.
"Мы не закрывали полностью транспорт, потому что у нас очень большие расстояния по территории области", - пояснил он решение областных властей.
Вместе с тем Володин добавил, что для проезда в общественном транспорте в область не понадобятся специальные пропуска, которые вводит КГГА.
"Вопрос получения спецпропусков для Киева - это уже регулируется Киевом. И эти спецпропуска предприятия получали. Но надо не забывать, что у нас есть курсирование между городами внутри области", - резюмировал он.
Читайте такжеИнфекционист объяснил неизбежность тотального локдауна в Украине
Локдаун в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
Локдаун в Киевской области:
- В Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.
- В ходее заседания было принято решение о следующих карантинных ограничениях:
- рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;
- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;
- проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.