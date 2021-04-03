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Стали известны детали о работе транспорта в Киеве и области в локдаун

3 апреля 2021, 17:24
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Общественный транспорт будет курсировать в Киев из области только в часы пик, говорит Василий Володин.

В локдаун в Киев из области будет ходить транспорт
Выяснились подробности работы общественного транспорта в локдаун / УНИАН

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал о работе общественного транспорта во время локдауна на Киевщине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, во время локдауна в столицу будет ходить пригородный транспорт из области.

В то же время глава КОГА уточнил, что в общественном транспорте количество мест для пассажиров будет ограничено.

По его словам, в транспорте одновременно смогут находится пассажиры, занимающие не более 50% сидячих мест.

Кроме того, общественный транспорт будет курсировать в Киев из области только в часы пик, уточнил глава Киевской обладминистрации.

"Мы не закрывали полностью транспорт, потому что у нас очень большие расстояния по территории области", - пояснил он решение областных властей.

Вместе с тем Володин добавил, что для проезда в общественном транспорте в область не понадобятся специальные пропуска, которые вводит КГГА.

"Вопрос получения спецпропусков для Киева - это уже регулируется Киевом. И эти спецпропуска предприятия получали. Но надо не забывать, что у нас есть курсирование между городами внутри области", - резюмировал он.

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Локдаун в Киеве:

Локдаун в Киевской области:

  • В Киевской области в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.
  • В ходее заседания было принято решение о следующих карантинных ограничениях:
  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства количества;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.
новости Киева общественный транспорт Карантин в Киеве локдаун
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