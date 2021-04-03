Стали известны детали о работе транспорта в Киеве и области в локдаун

Выяснились подробности работы общественного транспорта в локдаун / УНИАН

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал о работе общественного транспорта во время локдауна на Киевщине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, во время локдауна в столицу будет ходить пригородный транспорт из области.

В то же время глава КОГА уточнил, что в общественном транспорте количество мест для пассажиров будет ограничено.

По его словам, в транспорте одновременно смогут находится пассажиры, занимающие не более 50% сидячих мест.

Кроме того, общественный транспорт будет курсировать в Киев из области только в часы пик, уточнил глава Киевской обладминистрации.

"Мы не закрывали полностью транспорт, потому что у нас очень большие расстояния по территории области", - пояснил он решение областных властей.

Вместе с тем Володин добавил, что для проезда в общественном транспорте в область не понадобятся специальные пропуска, которые вводит КГГА.

"Вопрос получения спецпропусков для Киева - это уже регулируется Киевом. И эти спецпропуска предприятия получали. Но надо не забывать, что у нас есть курсирование между городами внутри области", - резюмировал он.

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Локдаун в Киеве:

Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.

Локдаун в Киевской области: