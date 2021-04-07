Стало известно, где в Украине нашли южноафриканский штамм коронавируса / Reuters

В Полтавской области подтвердили так называемый южноафриканский штамм коронавируса, заявил заместитель главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По моим данным, лишь один случай (южноафриканского штамма коронавируса - ред.) в Полтаве", - сказал Кузин в комментарии изданию РБК-Украина.

В то же время распространение южноафриканского штамма коронавируса подтвердили на территории Тернопольской области. Циркуляцию вируса в регионе подтвердила немецкая клиника Шарите, сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.

Также в Тернопольской области, по информации ОГА, циркулирует британский штамм коронавируса. Эти штаммы вируса ученые считают более заразными и опасными.

Кроме того, на Тернопольщине возросло количество летальных случаев, связанных с COVID-19.

"За последние сутки зарегистрировано 19 летальных случаев, 6 апреля зафиксирован 21 летальный случай. Так, если за прошлый год было 460 летальных случаев, то только за первый квартал 2021-го мы уже приходим к этому показателю", - рассказала начальница управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

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