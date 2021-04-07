Стало известно, где в Украине нашли южноафриканский штамм коронавируса

В двух областях Украины официально подтвердили так называемый южноафриканский штамм коронавируса, который считают более заразным.
В Полтавской области подтвердили так называемый южноафриканский штамм коронавируса, заявил заместитель главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
"По моим данным, лишь один случай (южноафриканского штамма коронавируса - ред.) в Полтаве", - сказал Кузин в комментарии изданию РБК-Украина.
В то же время распространение южноафриканского штамма коронавируса подтвердили на территории Тернопольской области. Циркуляцию вируса в регионе подтвердила немецкая клиника Шарите, сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.
Также в Тернопольской области, по информации ОГА, циркулирует британский штамм коронавируса. Эти штаммы вируса ученые считают более заразными и опасными.
Кроме того, на Тернопольщине возросло количество летальных случаев, связанных с COVID-19.
"За последние сутки зарегистрировано 19 летальных случаев, 6 апреля зафиксирован 21 летальный случай. Так, если за прошлый год было 460 летальных случаев, то только за первый квартал 2021-го мы уже приходим к этому показателю", - рассказала начальница управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине количество летальных случаев растет из-за новых штаммов коронавируса.