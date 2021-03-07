Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7167 человек, в больницы госпитализировали 3956 человек. В то же время в восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях показатель заболеваемости находится на минимальном уровне. Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тысяч населения превышен в:

Киеве (на 6 марта этот показатель составил 64,8, на 5 марта - 60,2, на 4 марта - 56,4);

Винницкой области (на 6 марта - 113,4, на 5 марта - 109,9, на 4 марта - 104,0);

Житомирской области (на 6 марта - 86,1, на 5 марта - 82,7, на 4 марта - 81,8);

Закарпатской области (на 6 марта - 97,0, на 5 марта - 94, на 4 марта - 92,7):

Ивано-Франковской области (на 6 марта - 146,9, на 5 марта - 139,5, на 4 марта - 140,8);

Николаевской области (на 6 марта - 68,3, на 5 марта - 67,4, на 4 марта - 66,1);

Хмельницкой области (на 6 марта - 67,7, на 5 марта - 64,9, на 4 марта - 62,7);

Черновицкой области (на 6 марта - 94,8, на 5 марта - 96,9, на 4 марта - 97,9).

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 7 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

"красная" зона - четыре региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;

"оранжевая" зона - 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области;

"желтая" зона - все остальные регионы.

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