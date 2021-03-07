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Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы

7 марта 2021, 12:31

В восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

коронавирус
Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7167 человек, в больницы госпитализировали 3956 человек. В то же время в восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях показатель заболеваемости находится на минимальном уровне. Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тысяч населения превышен в:

  • Киеве (на 6 марта этот показатель составил 64,8, на 5 марта - 60,2, на 4 марта - 56,4);
  • Винницкой области (на 6 марта - 113,4, на 5 марта - 109,9, на 4 марта - 104,0);
  • Житомирской области (на 6 марта - 86,1, на 5 марта - 82,7, на 4 марта - 81,8);
  • Закарпатской области (на 6 марта - 97,0, на 5 марта - 94, на 4 марта - 92,7):
  • Ивано-Франковской области (на 6 марта - 146,9, на 5 марта - 139,5, на 4 марта - 140,8);
  • Николаевской области (на 6 марта - 68,3, на 5 марта - 67,4, на 4 марта - 66,1);
  • Хмельницкой области (на 6 марта - 67,7, на 5 марта - 64,9, на 4 марта - 62,7);
  • Черновицкой области (на 6 марта - 94,8, на 5 марта - 96,9, на 4 марта - 97,9).

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 7 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

  • "красная" зона - четыре региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;
  • "оранжевая" зона - 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области;
  • "желтая" зона - все остальные регионы.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.

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