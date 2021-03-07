Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы

В восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7167 человек, в больницы госпитализировали 3956 человек. В то же время в восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19.
Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях показатель заболеваемости находится на минимальном уровне. Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тысяч населения превышен в:
- Киеве (на 6 марта этот показатель составил 64,8, на 5 марта - 60,2, на 4 марта - 56,4);
- Винницкой области (на 6 марта - 113,4, на 5 марта - 109,9, на 4 марта - 104,0);
- Житомирской области (на 6 марта - 86,1, на 5 марта - 82,7, на 4 марта - 81,8);
- Закарпатской области (на 6 марта - 97,0, на 5 марта - 94, на 4 марта - 92,7):
- Ивано-Франковской области (на 6 марта - 146,9, на 5 марта - 139,5, на 4 марта - 140,8);
- Николаевской области (на 6 марта - 68,3, на 5 марта - 67,4, на 4 марта - 66,1);
- Хмельницкой области (на 6 марта - 67,7, на 5 марта - 64,9, на 4 марта - 62,7);
- Черновицкой области (на 6 марта - 94,8, на 5 марта - 96,9, на 4 марта - 97,9).
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 7 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:
- "красная" зона - четыре региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;
- "оранжевая" зона - 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области;
- "желтая" зона - все остальные регионы.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
- В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.
Автор: Адриана Бубновская