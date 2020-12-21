Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС

Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавиурса / Reuters

Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза, заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга из Брюсселя, трансляция которого проходила в Facebook Министерства иностранных дел.

"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. У нас, как страны, в приоритете выделение вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готовым в середине января", - сказал Точицкий.

Посол пояснил, что третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС. "Мы предполагаем, что это может быть Польша, и такие консультации ведутся с польскими коллегами", - сказал он.

По словам Точицкого, Украина должна будет обеспечить условия для хранения вакцины, в том числе хранилища со сверхнизкими температурами, как это необходимо, например, для вакцины Pfizer/Biontech.

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Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины: