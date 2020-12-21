Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС

ЕС разрабатывает механизм продажи вакцины третьим странам.
Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза, заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий.
Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга из Брюсселя, трансляция которого проходила в Facebook Министерства иностранных дел.
"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. У нас, как страны, в приоритете выделение вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готовым в середине января", - сказал Точицкий.
Посол пояснил, что третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС. "Мы предполагаем, что это может быть Польша, и такие консультации ведутся с польскими коллегами", - сказал он.
По словам Точицкого, Украина должна будет обеспечить условия для хранения вакцины, в том числе хранилища со сверхнизкими температурами, как это необходимо, например, для вакцины Pfizer/Biontech.
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Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.
В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.