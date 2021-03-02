В Австрии выяснили, у какой вакцины от COVID-19 самые серьезные побочные эффекты

Вакцина от коронавируса AstraZeneca стала самой "опасной".
В Австрии с начала вакцинации от коронавируса было зарегистрировано 6 676 сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки.
Как говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года, самая большая доля из них приходится на препарат AstraZeneca.
"Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее в настоящее время используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Всего в Австрии в электронном паспорте вакцинации зарегистрировано 620 927 привитых человек", - говорится в сообщении.
Согласно документу, основная доля предположительных побочных эффектов относится к ожидаемым реакциям на прививку, которые описаны при клинических исследованиях соответствующих препаратов:
- головные боли,
- повышение температуры,
- слабость,
- боли в области укола.
В настоящее время в Австрии всего препаратом AstraZeneca было сделано 75 010 прививок, после которых поступило 3 574 сообщения о побочных эффектах (в соотношении почти 48 сообщений на 1 тыс. прививок).
Препаратом Pfizer-BioNTech — 527 114 прививок, после которых последовало 2 929 сообщений о различных реакциях (в соотношении почти 6 сообщений на 1 тыс. прививок).
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Препаратом Moderna — 18 803 прививки, после которых было 173 сообщения о побочных эффектах (почти 10 сообщений на 1 тыс. прививок).
"Вакцина AstraZeneca демонстрирует очевидно более высокий показатель, чем вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna", — говорится в докладе.
Кроме того в заявлении говорится, что после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался 41 человек.
"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19", — сказано в документе.
Уточняется, что у троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с вакциной. Еще 11 человек получили прививку во время инкубационного периода COVID-19, во время которого они скончались. У еще 19 умерших имелись серьезные заболевания, которые могли стать причиной смерти. Информация о других восьми случаях уточняется или неизвестна.
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