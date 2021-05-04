Стало известно, какому региону Украины грозит красная зона карантина

Черкасская область может пополнить красную зону карантина / УНИАН

В Черкасской области наблюдаются негативные тенденции в ситуации с распространением коронавируса COVID-19 – в регионе некоторые показатели превышают норму, поэтому он может пополнить красную зону карантина.

В области серьезно превышен эпидемиологический порог – составляет 146,1% при норме 100%, три дня подряд – 1, 2, 3 мая – была превышена норма по обнаружению новых случаев заболевания, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

По сведениям министерства, в регионе также два дня подряд – 1 и 2 числа – была превышена норма по госпитализациям.

В то же время на Черкасчине хорошая ситуация с загруженностью больничных коек, обеспеченных кислородом. С 1 по 3 число загруженность коек составляла около 40%.

Если загруженность более 65% – это также одна из причин, по которой территорию отправляют в красную карантинную зону.

/ moz.gov.ua

Напомним, 1 мая в Черкасской области коронавирус обнаружили у 273 человек, 2-го – у 233, а третьего числа – у 253.

За прошедшие сутки Черкасчина оказалась на втором месте по количеству новых случаев COVID-19. Первое место заняла Донецкая область, там нашли 324 инфицированных.

Карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Сначала он был строгим и общенациональным, а позже стал адаптивным. Во время адаптивного карантина судьбу ограничительных мер решают местные власти.

Адаптивный карантин предполагает разделение страны за четыре зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую. В красной зоне самый строгий карантин, а в зеленой – самый слабый.

По состоянию на 3 мая 2021 года в красной зоне Украины находились такие области:

Житомирская;

Запорожская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черниговская.

Ограничения красной зоны карантина – список

Запреты красной зоны карантина / Скриншот

Восемь областей входили в оранжевую зону, а в желтой зоне находились Киев и девять областей. Зеленых зон в государстве пока нет.