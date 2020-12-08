​Стало известно, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

В Минздраве рассказали, может ли Украина выбирать производителя вакцин в зависимости от температурного режима хранения.
В Минздраве рассказали, какую вакцину от коронавируса сможет получить Украина в рамках механизма COVAX.
По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, с большой вероятностью страна получит наиболее подходящую для хранения у нас вакцину.
"Государство не имеет права влиять на ту вакцину, которая будет распределена в рамках механизма COVAX. Однако страна может рейтинговать по определенным показателям ту вакцину, которую хотела бы получить. Поэтому одной из частей этого запроса также является оценка холодовой цепи, и государство указало определенные ограничения в отношении холодовой цепи, которая есть в государстве", — сказал он.
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При этом в Минздраве, по словам Кузина, готовят сценарий на случай, если понадобится глубокая заморозка.
"Сейчас на уровне Министерства здравоохранения разрабатываются сценарии и три возможных температурных режима: -70, -20 и +2...+8. Поэтому, если будет речь идти о вакцине Pfizer (которая наиболее требовательна к хранению, нужна очень низкая температура – ред.), то у нас есть сценарий, что делать в таком случае. Кроме того, существует много вакцин, которые хранятся при +2...+8. Скорее всего, COVAX прислушается к предложениям по рейтингу таких вакцин, и мы получим более приемлемую", — сказал Кузин, передает Украина 24.
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Отметим, 8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса. Людей будут прививать препаратом, совместно разработанным немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.