​Стало известно, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

Какую вакцину от коронавируса получит Украина / Reuters

В Минздраве рассказали, какую вакцину от коронавируса сможет получить Украина в рамках механизма COVAX​.

По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, с ​большой вероятностью страна получит наиболее подходящую для хранения у нас вакцину.

"Государство не имеет права влиять на ту вакцину, которая будет распределена в рамках механизма COVAX. Однако страна может рейтинговать по определенным показателям ту вакцину, которую хотела бы получить. Поэтому одной из частей этого запроса также является оценка холодовой цепи, и государство указало определенные ограничения в отношении холодовой цепи, которая есть в государстве", — сказал он.

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При этом в Минздраве, по словам Кузина, готовят сценарий на случай, если понадобится глубокая заморозка.

"Сейчас на уровне Министерства здравоохранения разрабатываются сценарии и три возможных температурных режима: -70, -20 и +2...+8. Поэтому, если будет речь идти о вакцине Pfizer (которая наиболее требовательна к хранению, нужна очень низкая температура – ред.), то у нас есть сценарий, что делать в таком случае. Кроме того, существует много вакцин, которые хранятся при +2...+8. Скорее всего, COVAX прислушается к предложениям по рейтингу таких вакцин, и мы получим более приемлемую", — сказал Кузин, передает Украина 24.

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Отметим, 8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса. Людей будут прививать препаратом, совместно разработанным немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer.

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