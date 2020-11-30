Стало известно, когда американцы получат первые вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса - США назвали конкретную дату появления / Reuters

Вакцина от коронавируса – производства и Pfizer, и Moderna – станет доступной для жителей Штатов уже до Рождества, заявил министр здравоохранения США Алекс Азар. Судя по всему, речь идет о католическом Рождестве, которое Америка и другие страны празднуют 25 декабря.

Перспективы данных вакцин американские топ-чиновники, включая губернаторов и вице-президента Майка Пенса, обсудят сегодня на специальном совещании, пишет Reuters. Также члены совещания решат, кого будут прививать в первую очередь.

Отмечается, что компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который готовиться получить разрешение на выпуск вакцины в Штатах.

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