Стало известно, когда американцы получат первые вакцины от COVID-19

США рассчитывают получить первые вакцины от коронавируса еще до конца 2020 года.
Вакцина от коронавируса – производства и Pfizer, и Moderna – станет доступной для жителей Штатов уже до Рождества, заявил министр здравоохранения США Алекс Азар. Судя по всему, речь идет о католическом Рождестве, которое Америка и другие страны празднуют 25 декабря.
Перспективы данных вакцин американские топ-чиновники, включая губернаторов и вице-президента Майка Пенса, обсудят сегодня на специальном совещании, пишет Reuters. Также члены совещания решат, кого будут прививать в первую очередь.
Отмечается, что компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который готовиться получить разрешение на выпуск вакцины в Штатах.
Вакцина от коронавируса: последние новости
- Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру, пишет WSJ. План Pfizer по распространению вакцины включает склады в американском штате Мичиган и в Бельгии, также готовятся склады в Висконсине и в Германии.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили, что она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.
Автор: Диана Беловодская