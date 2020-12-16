Стало известно, когда Евросоюз одобрит вакцину от коронавируса​

Германия раскритиковала регулирующий орган ЕС за промедление с процессом принятия вакцины.
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассмотрит вопрос сертификации вакцины от коронавируса производителей Pfizer и BioNTech 21 декабря.
Сначала заседание планировалось на 29 декабря, но после проведения интенсивной работы и получения дополнительной информации о вакцине от ее разработчиков, комитет решил собраться раньше, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники в Еврокомиссии и немецком правительстве.
Однако, в европейском регуляторе уточнили, что на случай, если 21 декабря не удастся утвердить вакцину Pfizer и BioNTech, повторное заседание состоится 29 декабря, как планировалось изначально.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также заявил на пресс-конференции, что он надеется, что ЕС получит одобрение вакцины к Рождеству. При этом Германия раскритиковала регулирующий орган ЕС за промедление с процессом принятия вакцины.
В начале декабря агентство ЕС сообщило, что планирует принять решение о применении вакцины Pfizer/BioNTech до 29 декабря, а вакцины Moderna - до 12 января.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
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