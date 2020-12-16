Стало известно, когда Евросоюз одобрит вакцину от коронавируса​

Когда Евросоюз утвердит вакцину Pfizer/BioNTech / Reuters

​Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассмотрит вопрос сертификации вакцины от коронавируса производителей Pfizer и BioNTech 21 декабря.

Сначала заседание планировалось на 29 декабря, но после проведения интенсивной работы и получения дополнительной информации о вакцине от ее разработчиков, комитет решил собраться раньше, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники в Еврокомиссии и немецком правительстве​.

Однако, в европейском регуляторе уточнили, что на случай, если 21 декабря не удастся утвердить вакцину Pfizer и BioNTech, повторное заседание состоится 29 декабря, как планировалось изначально.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также заявил на пресс-конференции, что он надеется, что ЕС получит одобрение вакцины к Рождеству.​ При этом Германия раскритиковала регулирующий орган ЕС за промедление с процессом принятия вакцины.​

В начале декабря агентство ЕС сообщило, что планирует принять решение о применении вакцины Pfizer/BioNTech до 29 декабря, а вакцины Moderna - до 12 января.

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