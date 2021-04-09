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Стало известно, когда в Киеве могут ужесточить карантин

9 апреля 2021, 06:35
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Мэр столицы отметил, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.

Киев,карантин
С 5 апреля Киев ушел на карантин / УНИАН

Карантин в Киеве могут усилить, если заразившихся коронавирусом станет больше. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко и отметил, что недоволен тем, как жители города соблюдают нынешние карантинные ограничения.

По его словам, киевские власти будут ориентироваться на цифры и решать, нужно ли ужесточать карантин. Об этом шла речь в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Сегодня (8 апреля, - ред.) почти 2 тысячи больных, 48 человек умерли от коронавируса. Цифры очень не оптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся, если нет - мы можем говорить о продолжении локдауна и мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - рассказал Кличко.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе заболеваемость снизится и можно будет ослабить карантин.

"Мы ввели локдаун в понедельник и через неделю, мы надеемся, будем иметь динамику по снижению заболеваемости людей", - говорит мэр Киева.

При этом Кличко считает, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует. Они не носят маски и игнорируют карантинные ограничения.

"Я вижу толпы людей, которые ходят без маски. Я вижу, насколько много штрафов мы выписали кафе и ресторанам, которые работают подпольно, и я не доволен этим", - отметил мэр.

Кличко напомнил, что сейчас от коронавируса в Киеве умирает ежедневно от 40 до 50 человек. Люди болеют тяжело, больницы переполнены.

"Нужно показывать, как люди задыхаются, нужно показывать, как родители хоронят детей, нужно показывать ужасные кадры, как из больниц вывозят трупы. Это суровая реальность и я хотел бы, чтоб каждый это понимал, это не шутки", - предупредил мэр Киева.

Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:

  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
  • Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
  • В связи со сложной ситуацией из-за заболеваемости коронавирусом в Киеве заполненность столичных больниц составляет 110%. Медицинские работники истощены, количество новых заражений и летальных исходов достигает предельного уровня. Столица уже готовится принимать пациентов с COVID-19 в детских больницах, противотуберкулезном диспансере и родильных домах.

Инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита считает, что в Киеве нужно вводить комендантский час.

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