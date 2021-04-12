На носу старт вакцинации китайским препаратом: кому светит укол

Ляшко объяснил, от чего зависит дата начала вакцинации препаратом CoronaVac.
Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 китайской вакциной CoronaVac может начаться во вторник, 13 апреля.
Вакцинация начнется в этот день, если 12 числа препарат отправят в области, приводит сведения чиновника РБК-Украина.
Главный санврач добавил, что интервал между первым и вторым уколом будет составлять 28 дней.
Вакцинация в Украине – кому будут колоть CoronaVac:
- Маломобильным людям;
- Людям с инвалидностью;
- Людям, которые ухаживают за маломобильными людьми и людьми с инвалидностью;
- Работникам, которые в 2021 году будут проводить Внешнее независимое оценивание;
- Спортсменам, которые будут участвовать в Олимпийских играх-2021;
- Сотрудникам критической инфраструктуры, в частности патрульным полицейским.
Напомним, в конце декабря прошлого года Минздрав сообщил, что был заключен договор о поставке в Украину 1 млн 913 доз вакцины от коронавируса CoronaVac.
Препарат создан Sinovac Biotech – это самая крупная компания Китая, которая занимается разработкой вакцин.
Наша страна 25 марта получила первую партию препарата – 215 тысяч доз. Лабораторный контроль вакцины должны были завершить 10 апреля.
Агентство Bloomberg узнало, что по результатам исследований, проведенных в Турции, эффективность CoronaVac составляла 83,5%.
Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать
- В государство 23 февраля официально прибыла первая вакцина от COVID-19 – 500 тысяч доз препарата, произведенного в Индии, под названием CoviShield.
- Вакцину разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca.
- Уже 24 февраля в Украине началась вакцинация. Сначала решили вакцинировать медиков и военных.
- По состоянию на 10 апреля вакцинированы более 370 тысяч украинцев. Население нашей страны по итогам переписи, которую провели в 2001 году, составляло 48 240 902 человека.