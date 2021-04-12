На носу старт вакцинации китайским препаратом: кому светит укол

Китайскую вакцину от коронавируса в Украине могут начать колоть во вторник / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 китайской вакциной CoronaVac может начаться во вторник, 13 апреля.

Вакцинация начнется в этот день, если 12 числа препарат отправят в области, приводит сведения чиновника РБК-Украина.

Главный санврач добавил, что интервал между первым и вторым уколом будет составлять 28 дней.

Вакцинация в Украине – кому будут колоть CoronaVac:

Маломобильным людям;

Людям с инвалидностью;

Людям, которые ухаживают за маломобильными людьми и людьми с инвалидностью;

Работникам, которые в 2021 году будут проводить Внешнее независимое оценивание;

Спортсменам, которые будут участвовать в Олимпийских играх-2021;

Сотрудникам критической инфраструктуры, в частности патрульным полицейским.

Напомним, в конце декабря прошлого года Минздрав сообщил, что был заключен договор о поставке в Украину 1 млн 913 доз вакцины от коронавируса CoronaVac.

Препарат создан Sinovac Biotech – это самая крупная компания Китая, которая занимается разработкой вакцин.

Наша страна 25 марта получила первую партию препарата – 215 тысяч доз. Лабораторный контроль вакцины должны были завершить 10 апреля.

Агентство Bloomberg узнало, что по результатам исследований, проведенных в Турции, эффективность CoronaVac составляла 83,5%.

Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать