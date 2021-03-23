Стало известно, когда в Украину привезут китайскую вакцину Sinovac / Reuters

Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки и рейс станут известны позже.

"25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac", - заявила в комментарии "Суспильне" представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник.

Она добавила, что информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.

Сообщается, что в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.

Отметим, компания Sinovac просрочила изначально оговоренные сроки доставки препарата.

Сообщалось, что после 6 марта, согласно контракту с украинским Министерством здравоохранения, она будет оштрафована за каждый день задержки с доставкой вакцины в Украину.

Позднее представители партнера китайского производителя в Украине, компании Лекхим, заявляли, что первая партия вакцины от Sinovac может быть доставлена в стране до 15 марта.

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