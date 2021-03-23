Стало известно, когда в Украину привезут китайскую вакцину Sinovac

В первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз препарата.
Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки и рейс станут известны позже.
"25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac", - заявила в комментарии "Суспильне" представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник.
Она добавила, что информацию о рейсе и точное время прибытия в компании сообщат позже.
Сообщается, что в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.
Отметим, компания Sinovac просрочила изначально оговоренные сроки доставки препарата.
Сообщалось, что после 6 марта, согласно контракту с украинским Министерством здравоохранения, она будет оштрафована за каждый день задержки с доставкой вакцины в Украину.
Позднее представители партнера китайского производителя в Украине, компании Лекхим, заявляли, что первая партия вакцины от Sinovac может быть доставлена в стране до 15 марта.
Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата.
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.