Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины

Вакцина от коронавируса поступит в свободную продажу не раньше осени 2021 года - Минздрав / Фото Reuters

Вакцина против коронавируса появится в аптеках Украины не раньше, чем осенью 2021 года. На территории страны фиксируется большое количество людей, которые находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил и.о главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с потенциальными сроками появления вакцины в стране.

"Надо отметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - отметил чиновник.Читайте такжеСтепанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно

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