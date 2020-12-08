Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины

В Минздраве уточнили, что в Украине фиксируется значительное число людей, которые находятся в группе риска заболеваемости COVID-19.
Вакцина против коронавируса появится в аптеках Украины не раньше, чем осенью 2021 года. На территории страны фиксируется большое количество людей, которые находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Об этом заявил и.о главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с потенциальными сроками появления вакцины в стране.
"Надо отметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - отметил чиновник.Читайте такжеСтепанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно
Вакцина от COVID-19 в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов 6 декабря заявил, что правительство обеспечит бесплатную вакцинацию тех украинцев, которые находятся в группе риска.
- В Центре общественного здоровья уточнили, что в группу риска входят 20 миллионов украинцев, среди которых медицинские работники, военнослужащие, учителя, работники силовых структур, люди пожилого возраста и другие категории граждан.
- Украина попросила Вашингтон оказать содействие в получении Киевом вакцины от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях". Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала, что американцы приложат максимальные усилия для реализации данной инициативы.
Автор: Андрей Ганжа