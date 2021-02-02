Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в продаже и сколько будет стоить

Вакцинация от коронавируса в Украине стартует в феврале / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл все нюансы вакцинации от коронавируса в Украине, которая должна стартовать в Украине в середине февраля.

В частности, в эфире программы Сніданок з 1+1 Степанов рассказал, сколько всего доз вакцины от коронавируса получит Украина, как записаться на вакцинацию и когда препарат появится на коммерческом рынке.

Сколько доз вакцины от коронавируса получит Украина

В середине февраля Украина должна получить 117 тыс. доз от компании Pfizer. С начала текущего месяца ожидаются поставки препарата AstraZeneca - общее число от 2,2 млн до 3,8 млн доз в течение пяти месяцев.

Что касается китайской компании Sinovac, то Украина ждет официального подтверждения компании об эффективности вакцины. Степанов отметил, что во всем мире нормой считаются 50 процентов эффективности препарата, в Украине этот показатель выше – более 70 процентов.

Глава Минздрава также уточнил, что на первом этапе украинцев будут вакцинировать мобильные бригады – всего 572.

Их будут разворачивать постепенно, сначала это будут две мобильные бригады на регион, потом количество возрастет до двухсот. Общее число пунктов вакцинации составит до четырех тысяч.

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Как записаться на вакцинацию

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет на сайте Минздрава, через мобильное приложение "Дий вдома", по телефону или через семейного врача.

Как сообщал Главред, 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 10 февраля уже будет полностью протестирован модуль иммунопрофилактики в медицинских информационных системах, которые находятся у врачей. Параллельно с этим будет запущен сайт, на котором можно будет найти всю информацию об иммунопрофилактике и записаться на прививку.

Сколько будет стоит вакцина от COVID-19

По словам Степанова, вакцина от коронавируса появится на коммерческом рынке в Украине не раньше лета. Он уточнил, что Минздрав не регулирует этот вопрос.

Цена препарата от коронавируса будет зависеть от компании-производителя.

"Те предложения, которые мы получали по вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью более 33 доллара", — отметил министр.

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