Стало известно, кому достанется первый укол от коронавируса в Украине

С 15 февраля Украина ожидает поставку вакцин от коронавируса / Фото Reuters

На следующей неделе в Украине должна стартовать вакцинация против коронавируса. Первую прививку против COVID-19 получит медицинский работник.

По его словам, Украина приняла решение начинать кампанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Право на владу 11 февраля.

"Я считаю, что любой медицинский работник сегодня герой, и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто - меньше", - отметил главный санврач.

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