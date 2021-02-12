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Стало известно, кому достанется первый укол от коронавируса в Украине

12 февраля 2021, 09:59

Украина будет начинать вакцинацию с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня находятся на передовой с коронавирусом.

Коронавирус, вакцина
С 15 февраля Украина ожидает поставку вакцин от коронавируса / Фото Reuters

На следующей неделе в Украине должна стартовать вакцинация против коронавируса. Первую прививку против COVID-19 получит медицинский работник.

По его словам, Украина приняла решение начинать кампанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Право на владу 11 февраля.

"Я считаю, что любой медицинский работник сегодня герой, и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто - меньше", - отметил главный санврач.

Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация.
  • Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
  • В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
  • Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
  • Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.

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