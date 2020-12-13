Стало известно, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19

Ни одна вакцина не является эффективной на 100%.
Прививка против коронавируса не станет панацей. Даже после введения вакцины от COVID-19 человек должен соблюдать противоэпидемические мероприятия, а именно - носить защитную маску, придерживаться социальной дистанции и избегать толпы.
Об этом сообщила эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Сара Мбаэйи, пишет CNBC.
По ее словам, на данный момент нет точной информации относительно того, насколько эффективно вакцина будет работать в общей популяции, как именно она снизит степень заболеваемости, течение и передачу коронавируса, а также как долго после прививки будет длится защита.
По словам Мбаэйи, после получения второй дозы вакцины от Pfizer и BioNTech понадобится "неделя или две, прежде чем человек будет считаться полностью вакцинированным".
"Кроме того, поскольку ни одна вакцина не является эффективной на 100%, некоторые люди после прививки все еще смогут заболеть COVID-19", — добавила эксперт.
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Вакцина от коронавируса – последние новости:
- Угур Шахин, глава немецкой компании BioNTech, которая вместе с американским фармгигантом Pfizer разработала вакцину от коронавируса, спрогнозировал, когда пандемию COVID-19 удастся взять под контроль.
- Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
- Двое медработников из Британии пожаловались на аллергические реакции после прививки вакциной.
- В США также стартует массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начнут получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.