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Стало известно, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19

13 декабря 2020, 11:37
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Ни одна вакцина не является эффективной на 100%.

вакцина
Некоторые люди после прививки все еще смогут заболеть COVID-19 / Reuters

Прививка против коронавируса не станет панацей. Даже после введения вакцины от COVID-19 человек должен соблюдать противоэпидемические мероприятия, а именно - носить защитную маску, придерживаться социальной дистанции и избегать толпы.

Об этом сообщила эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Сара Мбаэйи, пишет CNBC.

По ее словам, на данный момент нет точной информации относительно того, насколько эффективно вакцина будет работать в общей популяции, как именно она снизит степень заболеваемости, течение и передачу коронавируса, а также как долго после прививки будет длится защита.

По словам Мбаэйи, после получения второй дозы вакцины от Pfizer и BioNTech понадобится "неделя или две, прежде чем человек будет считаться полностью вакцинированным".

"Кроме того, поскольку ни одна вакцина не является эффективной на 100%, некоторые люди после прививки все еще смогут заболеть COVID-19", — добавила эксперт.

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