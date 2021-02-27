Стало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на Прикарпатье

В больнице на Прикарпатье сложилась тяжелая ситуация / Фото Reuters

В центральной рвйонной больнице Коломыи Ивано-Франковской области врачи ежедневно ждут окончания своей смены, чтобы не видеть, как умирают их пациенты.

В Facebook журналистка Наталья Нагорная рассказала: "Иногда ждешь новой смены врачей – как солнышка солнца. Потому понимаешь, что пациент какой-то вот-вот умрет. Очень хочется бежать и не видеть". Другой врач говорит, что остались "настоящие медработники, а не пассажиры в медицине". Говорит, вот закончится смена и поедет по знакомым лечить, потому что почти все больные".

По ее словам, в больнице есть бесплатные лекарства, однако их не хватает для всех больных. Нередко пациенты в больнице плачут и говорят "я умираю".

Журналистка уточнила, что больным коронавирусом почти всем трудно дышать. Некоторые из-за недостатка кислорода в крови падают прямо в коридоре. Также в больнице есть волонтеры. Преимущественно – родственники пациентов.

Читайте такжеНа Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу"Вчера умирала женщина, 49 лет. Ее мама тоже была среди волонтеров. Мама – медик. Мама понимает, что ее ребенок умирает. Но не может в это поверить. Здесь нет прогнозов, кто "легкий", а кто "тяжелый". "Положили пациента, пришел своими ногами. На следующий день был среди тех, кто в агонии. Кто бы подумал, что он умрет?". А тут как раз пациента переводят из одной палаты в другую. Без кислорода. Это 10 секунд. Пациент кричит. Он боится умереть прямо здесь и сейчас. Вдруг прекращает кричать. Дышит. Но врач жалуется на него . "Он не слушается. Отказывается от манипуляций. Мы вряд ли сможем его спасти", – добавила Нагорная.

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