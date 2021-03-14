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Стало известно о новых проблемах с вакцинацией препаратом AstraZeneca

14 марта 2021, 16:58
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В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Вакцина
В Ирландии рекомендовали отложить введение вакцины AstraZeneca / Reuters

Ирландия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.

Как пишет The Guardian, консультативный орган Ирландии по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение вакцины AstraZeneca с немедленным вступлением в силу.

В сообщении подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что вакцина вызвала образование тромбов.

Отмечается, что Ирландия процитировала отчет о смерти и трех госпитализациях в Норвегии, который вышел в субботу.

"После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам в субботу вечером… и после обсуждения с Управлением по регулированию продуктов медицинского назначения (HPRA), Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал временно отложить введение вакцины Covid-19 AstraZeneca сегодня утром, в воскресенье, 14 марта", - сказал представитель NIAC.

В то же время компания AstraZeneca на 40% снизит поставки своей вакцины от коронавируса в Чехию, говорится в сообщении проекта Минздрава республики "Умный карантин" в Twitter.

"У нас есть первые результаты переговоров с компанией AstraZeneca. Для ЕС она сократит поставки на 73%, а для Чехии только на 40%! На следующей неделе в страну поступит 9,6 тыс. доз вакцины вместо 16,8 тыс. Через неделю вместо обещанных 88 тыс. мы получим лишь 10,8 тыс. доз вакцины, однако в конце месяца поступит 99,8 тыс. доз", — сообщили в чешском Минздраве.

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Вакцина AstraZeneca – новости

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