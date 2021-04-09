Стало известно о проблемах у вакцинированных от COVID препаратом Johnson&Johnson

В США закрылись несколько прививочных пунктов из-за того, что у граждан появились побочные реакции после применения препарата.
В США временно закрылись два прививочных пункта в Северной Каролине и Колорадо после того, как некоторые американцы испытали неблагоприятные последствия после получения прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson.
Среди побочных реакций называют тошноту и головокружение. Как сообщает The Wall Street Journal, в штате Северная Каролина вакцинация против COVID-19 была приостановлена 8 апреля после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. Четыре человека были доставлены в местные больницы для обследования. До прекращения деятельности центра было всего вакцинировано 2300 человек.
В штате Колорадо место массовой вакцинации было временно закрыто 7 апреля после того, как у 11 человек возникли побочные реакции. Два человека были доставлены в ближайшую больницу в целях предосторожности.
При этом отмечается, что побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.
Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных проявлениях у людей, получивших их вакцину.
Отметим, в США используют вакцины Moderna, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, в то время как другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.
Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Сначала агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
- В Украине используют вакцину от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.