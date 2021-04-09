Стало известно о проблемах у вакцинированных от COVID препаратом Johnson&Johnson

Среди побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson отмечают тошноту и головокружение / Фото Reuters

В США временно закрылись два прививочных пункта в Северной Каролине и Колорадо после того, как некоторые американцы испытали неблагоприятные последствия после получения прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Среди побочных реакций называют тошноту и головокружение. Как сообщает The Wall Street Journal, в штате Северная Каролина вакцинация против COVID-19 была приостановлена 8 апреля после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. Четыре человека были доставлены в местные больницы для обследования. До прекращения деятельности центра было всего вакцинировано 2300 человек.

В штате Колорадо место массовой вакцинации было временно закрыто 7 апреля после того, как у 11 человек возникли побочные реакции. Два человека были доставлены в ближайшую больницу в целях предосторожности.

При этом отмечается, что побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных проявлениях у людей, получивших их вакцину.

Отметим, в США используют вакцины Moderna, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson. Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, в то время как другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

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