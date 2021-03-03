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Стало известно о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19

3 марта 2021, 12:25
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2 марта президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса вакциной CoviShield в Северодонецке Луганской области.

Зеленский,вакцинация
Зеленский получил прививку от коронавируса / president.gov.ua

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, как чувствует себя президент Украины Владимир Зеленский после получения прививки от коронавируса вакциной CoviShield.

По словам министра, он общался с ним вчера вечером, и президент перенес прививку "без осложнений", чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Очень важно, чтобы как можно больше людей провакцинировались. И, к слову, мной были внесены изменения в национальный план по вакцинации для популяризации, чтобы была возможность у общественных деятелей, у публичных людей, у спортсменов, деятелей культуры вакцинироваться", - рассказал Степанов.

Напомним, вчера министр заявил, что вакцина от коронавируса поставляется в многодозовых флаконах.

"И после его (флакона, - ред.) открытия его содержимое нужно использовать за 6 часов. Поэтому круг лиц, которые могут их использовать, я решил расширить", - сообщил глава Минздрава.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 24 февраля черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
  • В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
  • 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.
  • 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
  • По состоянию на утро 3 марта, в Украине привито от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (620 прививок).

Владимир Зеленский Максим Степанов новости Украины вакцина от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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