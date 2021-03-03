Стало известно о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19

Зеленский получил прививку от коронавируса / president.gov.ua

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, как чувствует себя президент Украины Владимир Зеленский после получения прививки от коронавируса вакциной CoviShield.

По словам министра, он общался с ним вчера вечером, и президент перенес прививку "без осложнений", чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Очень важно, чтобы как можно больше людей провакцинировались. И, к слову, мной были внесены изменения в национальный план по вакцинации для популяризации, чтобы была возможность у общественных деятелей, у публичных людей, у спортсменов, деятелей культуры вакцинироваться", - рассказал Степанов.

Напомним, вчера министр заявил, что вакцина от коронавируса поставляется в многодозовых флаконах.

"И после его (флакона, - ред.) открытия его содержимое нужно использовать за 6 часов. Поэтому круг лиц, которые могут их использовать, я решил расширить", - сообщил глава Минздрава.

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