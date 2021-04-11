Стало известно о случаях тромбоза после укола от COVID вакциной Johnson&Johnson

Вакцина компании Janssen (принадлежит Johnson&Johnson) в настоящее время используется только в США / Reuters

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) получило информацию о четырех случаях образования тромбов после вакцинирования от коронавируса вакциной бельгийской компании Janssen, которая принадлежит Johnson&Johnson.

Как сообщили в EMA, по данным фактам проводится проверка.

"PRAC (комитет EMA по оценке фармакологических рисков) начал обзор в связи с настораживающим сигналом о тромбоэмболических осложнениях (образование тромбов, которое приводит к закупорке сосуда, - ред.) у людей, получивших от COVID-19 вакцину Janssen", - говорится в сообщении.

Один случай зафиксировали во время клинических испытаний, еще три – во время вакцинации в США. Один из них оказался летальным.

Вакцина от Janssen в настоящее время используется только в США. В Евросоюзе ее начнут использовать в течение ближайших недель.

EMA подчеркивает, что в настоящее время неясно, существует ли связь между вакциной и случаями тромбоза.

Тем временем Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не нашло связи между применением вакцины от коронавируса Johnson & Johnson и тромбами у вакцинированных этим препаратом.

В управлении отметили, что известно о "нескольких людях" в Соединенных Штатах, которые пострадали от тромбозов и низкого уровня тромбоцитов в крови после получения вакцины J&J.

"На данный момент мы не обнаружили причинно-следственной связи с вакцинацией и тромбозами, продолжаем наше расследование и оценку этих случаев", - говорится в заявлении управления.

По мнению американских экспертов, "может быть много разных причин" неблагоприятных последствий. FDA пообещало "держать общественность в курсе по мере того, как станет известно больше".

Как сообщал Главред, ранее в США временно закрылись два прививочных пункта в Северной Каролине и Колорадо после того, как некоторые американцы испытали неблагоприятные последствия после получения прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson. Среди побочных реакций называют тошноту и головокружение.

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