Стало известно о запрете в России вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 собственного производства – Спутник V и ЭпиВакКорона.
На территории РФ не могут применяться вакцины от коронавируса, которые не прошли государственную регистрацию. Запрет на ввоз и применение таких препаратов, среди которых и Pfizer/BioNTech, распространяется как на физических, так и юридических лиц.
Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в ответ на запрос российского информагентства Интерфакс о том, могут частные медицинские клиники в России проводить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармацевтической компании Pfizer.
"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - заявили в ведомстве.Читайте такжеВ ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса
Подчеркивается, что в России на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции, произведенные государством – Спутник V и ЭпиВакКорона.
Вакцина от COVID-19 Pfizer/BioNTech
Вакцина Pfizer и BioNTech (BNT162b2) – это препарат на основе матричной рибуноклеиновой кислоты. Вакцина разработана немецкими биотехнологами компании BioNTech совместно с американской фармацевтической компанией Pfizer и китайской Fosun Pharmaceutical.
Вакцина BNT162b2 стала первым препаратом, который признан Всемирной организацией здравоохранения. Вакцину разрешили использовать в Канаде, Великобритании, США, Швеции, Швейцарии и Бахрейне.
Вакцинация от COVID-19 в России
- Российский президент Владимир Путин 7 декабря объявил о начале массовой вакцинации на территории РФ. Глава государства предложил вакцинировать в первую очередь людей из двух групп риска – врачей и учителей.
- Российский юрист Марина Литвинович заявляла, что врачи московских поликлиник стали массово увольняться из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса в принудительном порядке.
- Вакцина от коронавируса Спутник V была зарегистрирована в России 11 августа, о чем заявлял президент РФ Владимир Путин. Российский президент утверждал, что вакцинацию прошла его дочь.
- В ВОЗ подвергали критике процесс лицензирования российской вакцины от COVID-19. Специалисты Организации акцентировали внимание на том, что препарат был зарегистрирован до проведения третьей фазы клинических исследований. Это противоречит процедурам ВОЗ и ставит под сомнение безопасность и эффективность вакцины.