Стало известно о запрете в России вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Вакцина Pfizer/BioNTech не прошла государственную регистрацию в РФ - Росздравнадзор / Фото Reuters

На территории РФ не могут применяться вакцины от коронавируса, которые не прошли государственную регистрацию. Запрет на ввоз и применение таких препаратов, среди которых и Pfizer/BioNTech, распространяется как на физических, так и юридических лиц.

Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в ответ на запрос российского информагентства Интерфакс о том, могут частные медицинские клиники в России проводить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармацевтической компании Pfizer.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - заявили в ведомстве.Читайте такжеВ ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса

Подчеркивается, что в России на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции, произведенные государством – Спутник V и ЭпиВакКорона.

Вакцина от COVID-19 Pfizer/BioNTech

Вакцина Pfizer и BioNTech (BNT162b2) – это препарат на основе матричной рибуноклеиновой кислоты. Вакцина разработана немецкими биотехнологами компании BioNTech совместно с американской фармацевтической компанией Pfizer и китайской Fosun Pharmaceutical.

Вакцина BNT162b2 стала первым препаратом, который признан Всемирной организацией здравоохранения. Вакцину разрешили использовать в Канаде, Великобритании, США, Швеции, Швейцарии и Бахрейне.

Вакцинация от COVID-19 в России