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Стало известно об эффективности вакцины Novavax, которую заказала Украина

12 марта 2021, 06:33
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Вакцина Novavax на 96% эффективна против коронавируса и на 86% - против "британского" штамма-мутанта.

вакцина Novavax
Стало известно об эффективности вакцины Novavax / Фото Reuters

Стало известно об эффективности вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Novavax, поставки которой в страну анонировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вакцина показала эффективность в 96,4% против исходного варианта COVID-19. При этом против британского штамма коронавируса препарат эффективен на 86,3%. Об этом сообщает Reuters.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

"Мы очень воодушевлены данными, показывающими, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжелых форм заболеваний, но и резко снизила легкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях", - заявил генеральный директор Novavax Стэнли Эрк.

Компания рассчитывает использовать эти данные для подачи заявки на получение разрешения регулирующих органов в различных странах мира.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 26 февраля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставки вакцины от коронавируса компании Novavax.
  • Украине должны предоставить 10 млн вакцин. Вместе с тем, сроки поставок препарата Novavax он не назвал.
  • Как рассказал семейный врач Павел Колесник, в рамках проведения государственной кампании по вакцинации от коронавируса украинцы не смогут выбирать, какой вакциной прививаться. А если человек откажется от препарата, который есть в наличии, то он потеряет шанс на бесплатную процедуру.
  • В Дании поставили на паузу вакцинацию препаратом англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. В Управлении здравоохранения заявили, что такое решение связано с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей".
  • В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что вакцина AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, поэтому применение препарата можно продолжать.
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