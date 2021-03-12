Стало известно об эффективности вакцины Novavax, которую заказала Украина

Стало известно об эффективности вакцины Novavax / Фото Reuters

Стало известно об эффективности вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Novavax, поставки которой в страну анонировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вакцина показала эффективность в 96,4% против исходного варианта COVID-19. При этом против британского штамма коронавируса препарат эффективен на 86,3%. Об этом сообщает Reuters.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

"Мы очень воодушевлены данными, показывающими, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжелых форм заболеваний, но и резко снизила легкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях", - заявил генеральный директор Novavax Стэнли Эрк.

Компания рассчитывает использовать эти данные для подачи заявки на получение разрешения регулирующих органов в различных странах мира.

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