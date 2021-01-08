Стало известно об изменениях работы метро в Киеве

В метрополитене Киева заявили о необходимости соблюдать меры по профилактике заражения COVID-19 / Корреспондент

На период действия жесткого карантина в Украине метрополитен в Киеве будет работать в прежнем режиме. Однако не исключено, что вход на некоторых станциях будет ограничен.

Как сообщает пресс-служба администрации метрополитена Киева, меры по ограничению входа на станции метрополитена связаны с соблюдением требований профилактики заражения COVID-19.

"С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЛокдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы

Карантин в Украине