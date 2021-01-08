УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Стало известно об изменениях работы метро в Киеве

8 января 2021, 14:20
Прослушать новость
Остановить

В Киеве могут ограничить вход на некоторые станции метрополитена.

Метро Киева
В метрополитене Киева заявили о необходимости соблюдать меры по профилактике заражения COVID-19 / Корреспондент

На период действия жесткого карантина в Украине метрополитен в Киеве будет работать в прежнем режиме. Однако не исключено, что вход на некоторых станциях будет ограничен.

Как сообщает пресс-служба администрации метрополитена Киева, меры по ограничению входа на станции метрополитена связаны с соблюдением требований профилактики заражения COVID-19.

"С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЛокдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы

Карантин в Украине

новости Киева новости Украины Киевский метрополитен карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно об изменениях работы метро в Киеве». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали срокиЛокдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужнаВрач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Зеленский сделал заявление о локдауне в УкраинеЗеленский сделал заявление о локдауне в Украине Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президентаЛокдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента Жесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантинаЖесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантина
Следующий материал

Последние новости

14:57
Подпольная вакцина от COVID-19: стало известно о жесткой реакции ГБР
14:55
Шайя ЛаБаф и Маргарет Куэлли расстались
14:43
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Видео
14:41
Вакцина от COVID-19: Шмыгаль пожаловался на "слабую позицию" Киева и попросил ЕС о помощи Видео
14:31
Назвали самых высокооплачиваемых моделей в мире на 2021 год
Реклама
14:25
Намёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалку
14:25
Названы страны, где в 2021 году может начаться война Видео
14:20
Стало известно об изменениях работы метро в Киеве Видео
14:11
Годовщина катастрофы самолета МАУ под Тегераном: Зеленский обратился к украинцам Видео
13:47
Где Зеленский праздновал Рождество: президент попал в кадр на популярном курорте Видео
13:38
Эпидемия COVID-19: Украина обновила правила въезда для жителей Крыма и Донбасса Видео
13:36
Магазин EGS продолжает традицию с еженедельной раздачей бесплатных игр
13:23
"Корона сидит на избранных полках": из-за локдауна в супермаркетах не продают ряд товаров Видео
13:10
Скандал с Эпицентром: в первый день локдауна гипермаркет торгует товарами прямо на улице Видео
12:45
Собор Пресвятой Богородицы и День Марии – поздравления и открытки душевные
12:41
DC резко отреагировали на заявление "Киборга" из Лиги Справедливости
12:34
Новый скандал с вакциной Pfizer: в США врач умер после прививки Видео
12:33
Степанов назвал причину введения жесткого карантина в Украине Видео
12:07
Дочь Меладзе сломала шею - появились подробности состояния девушки
12:00
Гороскоп на 8 января для всех: полная пруха, опасные связи и тотальная неудача Видео
Реклама
11:47
В Минздраве объяснили ситуацию с регистрацией вакцины Спутник V в Украине Видео
11:38
Умерла Мэрион Рэмси - курсант Хукс с Полицейской академии
11:21
Авиакатастрофа Боинга МАУ в Иране: МИД пяти стран сделали важное заявление Видео
10:59
Украина ввела второй локдаун: как работают ТРЦ и что в них разрешено продавать Видео
10:57
"В экстазе": Каменских с шампанским разделась на сексуальном фото
10:46
Локдаун в январе: в Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда Видео
10:20
Любимая модель Карла Лагерфельда покончила с собой
10:08
Путин жестоко поплатится за американский майдан мнение
10:00
В последние дни президентства Трамп планировал помиловать сам себя - NYT Видео
09:25
Годовщина крушения Боинга МАУ в Иране: что выяснило следствие Видео
09:19
Чем протесты в Америке отличаются от украинского Майдана мнение
08:52
Кризиса в США уже нет - началась катастрофа мнение
08:29
В Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать Видео
08:18
Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных Видео
08:09
Штурм Капитолия: число жертв возросло, протестующих ждут суровые обвинения Видео
07:34
Трамп впервые признал свое поражение на выборах президента
06:43
Штурм Капитолия - только первый эффект глубокого раскола в США мнение
05:33
В бунтующем против локдауна Тернополе назвали условие введения жесткого карантина Видео
04:58
Ученые придумали новый метод борьбы с раком Видео
04:30
"Добить трампизм": США ждут репрессии и беспорядки – эксперт Видео
Реклама
03:27
Фатальное поражение Трампа: дипломат сделал прогноз о дальнейших событиях в США Видео
03:00
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
02:58
Игравший в "чемпионате ЛНР" футболист стал игроком киевского клуба Видео
02:25
Когда развалится Россия: назван год Видео
01:54
Почему вино и сыр полезны для организма - ответ ученых Видео
01:30
Жесткий локдаун в Украине: эксперт назвал главные провалы властей Видео
01:07
Зеленский осудил штурм Капитолия в Вашингтоне Видео
01:05
Что нельзя есть на завтрак Видео
00:47
Эксперт назвал причину массовых беспорядков в США из-за Трампа Видео
00:28
Степанов рассказал, как изменился коронавирус в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять