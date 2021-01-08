Стало известно об изменениях работы метро в Киеве

В Киеве могут ограничить вход на некоторые станции метрополитена.
На период действия жесткого карантина в Украине метрополитен в Киеве будет работать в прежнем режиме. Однако не исключено, что вход на некоторых станциях будет ограничен.
Как сообщает пресс-служба администрации метрополитена Киева, меры по ограничению входа на станции метрополитена связаны с соблюдением требований профилактики заражения COVID-19.
"С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЛокдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы
Карантин в Украине
- Кабинет министров 9 декабря 2020 года принял решение о введении на территории страны общенационального усиленного карантина с 8 по 24 января. Причиной запуска противокоронавирусных мер власти назвали стремление избежать начала второй волны COVID-19 в Украине.
- Несмотря на усиленные карантинные меры, власти не планируют останавливать пассажирские перевозки. Водителям разрешат перевозить пассажиров исходя из количества мест для сидения.
- Мэр Киева Виталий Кличко 7 января заявлял, что в столице будут соблюдаться вышеуказанные требования. Метро продолжит работу по обычному графику, однако некоторые станции метрополитена ограничат на вход и выход. Пассажиров об этом предупредят звуковыми сигналами.
Автор: Андрей Ганжа