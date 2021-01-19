Стало известно, почему нельзя носить одноразовую маску для лица несколько дней

У некоторых людей из-за маски развивается аллергический насморк / Фото pixabay.com

Ношение одноразовой маски для лица в течение нескольких дней является небезопасным для слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей. Кроме того, может появиться раздражение на коже.

Об этом рассказал заместитель главы Немецкого токсикологического общества Роберт Ландзидель, пишет Frankfurter Rundschau.

По его словам, одноразовые маски для лица чаще всего представляет собой несколько слоев микроволокна, состоящего, как правило, из полипропилена, изготавливаемого из неочищенной нефти. Со временем эти волокна распадаются, что может обернуться определенными проблемами.

В частности, ученые из Университетской клиники Майнца изучили симптомы у 46 мужчин и женщин, у которых развился аллергический насморк, вызванный ношением масок. В растворе, которым промыли их нос, были обнаружены волокна полипропилена - длина некоторых из них достигала нескольких миллиметров.

Из верхних дыхательных путей волокна и частицы переносились вместе со слизью в направлении рта и затем проглатывались. Проглатывание таких волокон также представляет собой небольшой риск.

Исследователи из Майнца предполагают, что от определенных масок может отделяться больше волокон полипропилена. Они могут скапливаться на слизистой оболочке носа и потенциально во всех дыхательных путях.

Однако случаи, когда ежедневное ношение масок привело к особым проблемам со здоровьем, пока неизвестны.

Ученые отметили, что отделившиеся от масок волокна не представляют опасности для здоровья, либо она относительно мала. При этом эксперты призвали обращать внимание качество маски. Избегать следует масок, которые не имеют маркировку CE.

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