Стало известно, скольким людям в Украине оплатили самоизоляцию

Некоторым людям оплатили самоизоляцию / Фото: 062.com

В Украине за последний год было оплачено 70 тысяч больничных из-за самоизоляции в связи с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию от министра социальной политики Марины Лазебной, сумма выплат составляет 50% средней зарплаты человека.

Уточняется, что больничный в связи с самоизоляцией украинцы могут оформить на 14 дней.

"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, то надо, чтобы этот человек изолировался", – объяснила министр.

По словам Лазебной, учитываются нюансы, что люди могут болеть бессимптомно.

Читайте такжеСтепанов рассказал, как можно прекратить самоизоляцию без тестирования"Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека", - сказала она.

Министр подчеркнула, что есть конкретный перечень действий, как оформить такой больничный. Кроме этого, такая функция помогает государству.

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня в семье больной человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", – добавила она.

Как можно получить помощь через самоизоляцию

Оплачиваемый больничный по самоизоляции выдают человеку, который работает и непосредственно контактировал с больным COVID-19.

Денежную помощь можно получить на основании больничного листа. В нем врач должен указать причину нетрудоспособности по коду 11.

Такой больничный во время карантина можно получить дистанционно – человек просто должен позвонить своему семейному врачу.

Карантин в Украине