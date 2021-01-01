Стало известно, скольким людям в Украине оплатили самоизоляцию

Больничный можно оформить на 14 дней.
В Украине за последний год было оплачено 70 тысяч больничных из-за самоизоляции в связи с подозрением на коронавирус.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию от министра социальной политики Марины Лазебной, сумма выплат составляет 50% средней зарплаты человека.
Уточняется, что больничный в связи с самоизоляцией украинцы могут оформить на 14 дней.
"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что может быть в семье человек, который болен, и чтобы дальше не шло, то надо, чтобы этот человек изолировался", – объяснила министр.
По словам Лазебной, учитываются нюансы, что люди могут болеть бессимптомно.
Читайте такжеСтепанов рассказал, как можно прекратить самоизоляцию без тестирования"Есть же бессимптомные, а есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека", - сказала она.
Министр подчеркнула, что есть конкретный перечень действий, как оформить такой больничный. Кроме этого, такая функция помогает государству.
"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня в семье больной человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", – добавила она.
Как можно получить помощь через самоизоляцию
Оплачиваемый больничный по самоизоляции выдают человеку, который работает и непосредственно контактировал с больным COVID-19.
Денежную помощь можно получить на основании больничного листа. В нем врач должен указать причину нетрудоспособности по коду 11.
Такой больничный во время карантина можно получить дистанционно – человек просто должен позвонить своему семейному врачу.
Карантин в Украине
В связи с эпидемией COVID-19 на территории Украины с марта 2020 года действует карантин с рядом ограничений. По данным на четверг, 31 декабря, в стране зафиксировано 1 055 047 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 9 699 украинцев.
Правительство 9 декабря приняло решение о запуске усиленного карантина в Украине на период с 8 по 24 января. Противоэпидемиологические мероприятия связаны с тем, что власти намерены не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
При этом Кабмин продлил общенациональный карантин до 1 марта.
Глава Минздрава Максим Степанов 24 декабря заявил, что власти не планируют переносить усиленный карантин в Украине, который запланирован на январь.