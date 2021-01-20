Стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку от COVID-19

Около 52% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже в том случае, если процедура будет бесплатной.
Сделать прививку от коронавирусной инфекции готовы только 39% украинцев в том случае, если препарат появится в свободной продаже, около 56% не готовы прививаться при таком условии. Пройти процедуру даже на бесплатной основе не готовы 52% украинцев, в то время как 43% не откажутся от прививки при подобном условии.
Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг, проведенного 14-16 января. Социологи методом телефонного интервью организовали опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность – не более 2,4%.
Специалисты зафиксировали снижение динамики поддержки бесплатной вакцинации от COVID-19. В ноябре бесплатно сделать прививку готовы были 55% участников опроса. Однако незначительно возросло число респондентов, которые готовы привиться вакциной за деньги.Читайте такжеПодпольная вакцина от COVID-19: стало известно о жесткой реакции ГБР
Подчеркивается, что больше всего противников прививок от коронавируса среди людей среднего возраста – 30-49 лет, женщин, жителей небольших городов и тех лиц, которые не боятся заразиться коронавирусной инфекцией.
Вакцинация в Украине новости
- Министр здравоохранения Максим Степанов 29 декабря заявил, что Украина планирует в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Прививки будут делать в первую очередь лицам, которые относятся к группе риска.
- 30 декабря стало известно о подписании договора с компанией из Китая Sinovac Biotech на поставку вакцины от коронавируса в Украину. Согласно условиям договора, Киеву должны предоставить 1,9 млн доз препарата.
- В Минздраве 19 января заявили, что ведомство заинтересовано в бесплатной вакцинации от коронавируса всех слоев населения, поэтому украинцы не должны получать вакцину от COVID-19 от частных структур.