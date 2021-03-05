Стало известно, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса

Степанов рассказал о вакцинации в Украине / Reuters

В Украине прививки от коронавируса сделали более 12 тысяч человек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, 4 марта, были вакцинированы от коронавируса 2983 человека.

"Всего в Украине сделали прививку от коронавируса 12 551 человек", - сказал Степанов в эфире программы Право на власть на 1+1.

При этом глава Минздрава заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года.

По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.

Как пояснил министр, производителям вакцин от коронавируса просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

"Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени это гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин", - сказал Степанов.

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В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

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