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Стало известно, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса

5 марта 2021, 00:29
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Степанов также рассказал, когда в Украине может появится коммерческая вакцина.

Вакцина
Степанов рассказал о вакцинации в Украине / Reuters

В Украине прививки от коронавируса сделали более 12 тысяч человек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, 4 марта, были вакцинированы от коронавируса 2983 человека.

"Всего в Украине сделали прививку от коронавируса 12 551 человек", - сказал Степанов в эфире программы Право на власть на 1+1.

При этом глава Минздрава заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года.

По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.

Как пояснил министр, производителям вакцин от коронавируса просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

"Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени это гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин", - сказал Степанов.

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В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля, хотя Минздрав обещал старт вакцинации с 5 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

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