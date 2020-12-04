Стало известно, сколько времени еще придется носить маски

Вероятно, этот атрибут останется с людьми на долгие годы.
Заместитель главного врача Англии профессор Джонатан Ван-Там высказал мнение, что люди будут активно носить медицинские маски еще на протяжении нескольких лет, несмотря на возможную вакцинацию и затихание пандемии.
Как пишет Daily Mail, медик не сомневается, маски станут обыденностью для жителей многих стран мира.
По словам эксперта, этот атрибут люди будут массово использовать даже после успеха общей вакцинации против коронавируса. Он убежден, что у человечества не будет оснований прощаться с этими средствами профилактики.
С весьма пессимистическим заявлением по ношению масок английский медик выступил на пресс-конференции в здании британского правительства. Однако его речь прервал премьер-министр Борис Джонсон, который поспешил всех успокоить и заявил, что жизнь скоро "вернется практически к норме".
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Коронавирус в мире
Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров заявил, что самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов. По его словам, "обычные" маски, которые продаются в киосках и метро, функциональны, но в них тяжелее дышать.
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу. Пока не стоит радоваться позитивным данным ВОЗ относительно заболеваемости коронавирусом, поделился врач.