Стало известно, сколько времени еще придется носить маски

Сколько времени нам еще придется носить маски / Фото: УНИАН

Заместитель главного врача Англии профессор Джонатан Ван-Там высказал мнение, что люди будут активно носить медицинские маски еще на протяжении нескольких лет, несмотря на возможную вакцинацию и затихание пандемии.

Как пишет Daily Mail, медик не сомневается, маски станут обыденностью для жителей многих стран мира.

По словам эксперта, этот атрибут люди будут массово использовать даже после успеха общей вакцинации против коронавируса. Он убежден, что у человечества не будет оснований прощаться с этими средствами профилактики.

С весьма пессимистическим заявлением по ношению масок английский медик выступил на пресс-конференции в здании британского правительства. Однако его речь прервал премьер-министр Борис Джонсон, который поспешил всех успокоить и заявил, что жизнь скоро "вернется практически к норме".

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