Станет только хуже: инфекционист дала мрачный прогноз из-за коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет / Reuters

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что уменьшение коронавирусной статистики в Украине связано как с природными эпидемиологическими причинами, так и с тем, что заболевшие реже обращаются к медикам, а семейные врачи не направляют украинцев на ПЦР-тестирования.

Врач прогнозирует, что после рождественских праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже на этом этапе увеличилось количество "тяжелых" больных.

"Октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская.

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При этом врач отметила, что сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

"Из тех поступивших где-то треть "тяжелых" и очень "тяжелых", которые требуют повышенного ресурса", – подчеркнула врач.

Она пояснила, что речь идет не только о больных с более сложным течением инфекции, но и о пациентах, которым требуется длительная медицинская помощь.

"Мы их называем "зависшие" пациенты. Мы стабилизируем состояние, они перестают ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми остаются очень долго – до месяца и больше", – рассказала Голубовская, пишет Обозреватель.

Такие инфицированные требуют огромного медицинского ресурса и кислородного обеспечения.

"В этом основная трудность стационаров", – говорит инфекционист.

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