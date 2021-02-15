Старт вакцинации от коронавируса в Украине отложен: известны причины

В течение суток с момента поступления вакцины в Украине смогут сделать первую прививку / Reuters

С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако пока что не подписаны соответствующие документы.

Прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и компанией Pfizer, а также между Pfizer и украинской стороной, пишет Новое время.

Документы на подписание должны поступить в Украину сегодня, 15 февраля. И только после этого вакцину Pfizer официально зарегистрируют в Украине и смогут запускать ее поставки. На весь процесс может уйти несколько дней.

Украина является одной из семнадцати стран, куда COVAX поставляет вакцину от COVID-19. Однако на данный момент вакцина Pfizer еще не поступила ни в одну из стран в этом перечне.

Кроме того в Украину из Индии должна поступить вакцина от компании AstraZeneca. Ожидается, что первая партия вакцин на февраль составит от 500 тыс. до 1 млн доз. В целом Украина получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение суток с момента поступления вакцины в Украине смогут сделать первую прививку. Но когда именно это может произойти — пока неизвестно.

Глава Минздрава Максим Степанов говорил, что 17-18 февраля вакцины Pfizer должны прибыть в Украину. По его словам, на данный момент идет процесс отгрузки препарата.

"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Касательно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенным с индийским институтом Serum Institute, сейчас идут технические моменты касательно логистики. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине", – рассказывал министр.

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