Статистика по COVID-19 в Украине за сутки: количество смертей выросло вдвое

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях, а также в Киеве.
Статистика по коронавирусу в Украине за сутки зафиксировала 3143 новых случая заболевания.
Утром 16 февраля стало известно, что 150 украинцев за последние сутки умерли от коронавируса (количество смертей за сутки выросло более чем в два раза), а 6189 человек выздоровели. Госпитализированы 915 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.
В целом, динамика заболевания положительная: за сутки выздоровело больше украинцев, чем заболело. Такая динамика фиксируется с начала января практически беспрерывно.
Больше всего новых случаев зафиксировали в:
- Ивано-Франковской области – 621 случай,
- Черновицкой области – 343,
- Винницкой области – 210;
- Закарпатской области – 204,
- в Киеве – 308.
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополь, Луганской и Донецкой областей.
За все время пандемии в Украине заболели 1 276 618 украинцев. Из них: выздоровели – 1 122 968 пациента и умерли – 24 542 человек.
Коронавирус в Украине: новости
- Эксперт объяснила, что не так с официальной статистикой по смертности от COVID-19. Элла Либанова оценила влияние коронавируса на показатели смертности в Украине.
- Степанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют Украине. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины.
- ЮАР пожелала вернуть вакцину AstraZeneca, которую купила и Украина. Данная вакцина показала низкую эффективность против легкой и умеренной форм коронавируса.