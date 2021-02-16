Статистика по COVID-19 в Украине за сутки: количество смертей выросло вдвое

Коронавирус в Украине 16 февраля 2021 ухудшил статистику вдвое / Reuters

Статистика по коронавирусу в Украине за сутки зафиксировала 3143 новых случая заболевания.

Утром 16 февраля стало известно, что 150 украинцев за последние сутки умерли от коронавируса (количество смертей за сутки выросло более чем в два раза), а 6189 человек выздоровели. Госпитализированы 915 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

В целом, динамика заболевания положительная: за сутки выздоровело больше украинцев, чем заболело. Такая динамика фиксируется с начала января практически беспрерывно.

Больше всего новых случаев зафиксировали в:

Ивано-Франковской области – 621 случай,

Черновицкой области – 343,

Винницкой области – 210;

Закарпатской области – 204,

в Киеве – 308.

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополь, Луганской и Донецкой областей.

За все время пандемии в Украине заболели 1 276 618 украинцев. Из них: выздоровели – 1 122 968 пациента и умерли – 24 542 человек.

Статистика по коронавирусу в Украине за сутки на 16 февраля 2021 / Минздрав

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