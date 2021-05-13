Статистика смертей от коронавируса: ученые накинулись на Минздрав с обвинениями

В Украине занижена статистика смертей от коронавируса - НАНУ / Фото Reuters

В Национальной академии наук бьют тревогу из-за того, что реальное количество смертей от коронавируса в Украине втрое превышает данные Минздрава, сообщает сайт НАНУ.

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев чрезмерной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных исходов в ежедневной статистике от Минздрава примерно в три раза", - заявили в НАНУ.

Отмечается также, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.

"Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раза больше", - добавили ученные.

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