Статистикой манипулируют: врач рассказал о катастрофе с COVID-19 в Украине

В Украине тестируют на коронавирус в 7 раз меньше людей, чем это необходимо.
Украинская власть провалила борьбу с эпидемией коронавируса, однако признавать этого не хочет. Минздрав не контролирует сферу тестирования населения, тестов на COVID-19 делается недостаточно, при этом люди умирают.
Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов, передает Апостроф.
По его словам, статистикой зараженных коронавирусом в Украине манипулируют. В нынешних реалиях недостаточно тестировать ежедневно по 50 тысяч человек.
"Сейчас COVID лечат только через тестирование биологических образцов. То есть от кого присылают, от того и получают результаты. Присылают их очень мало. Я же говорю, если 50% положительных тестов, то сколько нужно раз их делать? Мы считали. Нужно тестировать 367 тысяч в день, при том, что мы тестируем 50 тысяч и то не каждый день", - сказал Аристов.
При этом, по его словам, Минздрав не контролирует сферу тестирования населения на коронавирус. Более того, власть не хочет признавать провальный курс в борьбе с эпидемией, в который было вложено много денег.
"Министерство здравоохранения фактически вообще не контролирует эту отрасль, потому что она подконтрольна Центру общественного здоровья. ЦОЗ находится под защитой МВФ и других иностранных советников и партнеров, как и НСЗУ, которые поставили туда уже своих воспитанников. Они их развивают по собственным программам. Соответственно, Минздрав не может туда прийти и все изменить, потому что это нужно согласовывать, а уже много грантов расписано, есть отчетность. Никто не хочет признавать, что это был неправильный курс, ошибка. И вообще, как это: мы сюда вложили столько денег, а ты сейчас перестроишь всю команду, все направления и прочее. В этих структурах очень трудно это изменить, нужно строить параллельную структуру", - считает Аристов.
Инфекционист добавил, что реанимации на всех пациентов уже сейчас не хватает.
"Мы просто этого не видим, потому что за каскадом реанимационных мест есть кровати с кислородом. Кого-то из них не переводят в реанимацию, потому что видят, что там уже проблемы и мест не хватит. Они полагают, что этот еще может продержаться, подождем. То есть если человек уже будет в критическом состоянии, его переведут в реанимацию. Однако чтобы принять это решение, и держат определенный резерв. То есть по кроватям с кислородом есть перегрузка, поэтому кого-то не переводят из простых коек. А за этим кого-то не переводят из дома на эти простые кровати, потому что за каскадом есть все эти задержки", - поделился врач.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 722679 человек. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.
- За последние 24 часа в Киеве поставили 1740 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса и самое большое число диагнозов, поставленных в Украине за минувшие сутки среди всех регионов. Таким образом столица стала антилидером по числу новых зараженных по стране.
- Врач-инфекционист Вадим Аристов объяснил неизбежность локдауна в Украине и предупредил о коллапсе в больницах.