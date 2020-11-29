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Статистикой манипулируют: врач рассказал о катастрофе с COVID-19 в Украине

29 ноября 2020, 16:57

В Украине тестируют на коронавирус в 7 раз меньше людей, чем это необходимо.

коронавирус, больница, врачи
Реанимации на всех пациентов уже сейчас не хватает / Фото Reuters

Украинская власть провалила борьбу с эпидемией коронавируса, однако признавать этого не хочет. Минздрав не контролирует сферу тестирования населения, тестов на COVID-19 делается недостаточно, при этом люди умирают.

Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов, передает Апостроф.

По его словам, статистикой зараженных коронавирусом в Украине манипулируют. В нынешних реалиях недостаточно тестировать ежедневно по 50 тысяч человек.

"Сейчас COVID лечат только через тестирование биологических образцов. То есть от кого присылают, от того и получают результаты. Присылают их очень мало. Я же говорю, если 50% положительных тестов, то сколько нужно раз их делать? Мы считали. Нужно тестировать 367 тысяч в день, при том, что мы тестируем 50 тысяч и то не каждый день", - сказал Аристов.

При этом, по его словам, Минздрав не контролирует сферу тестирования населения на коронавирус. Более того, власть не хочет признавать провальный курс в борьбе с эпидемией, в который было вложено много денег.

"Министерство здравоохранения фактически вообще не контролирует эту отрасль, потому что она подконтрольна Центру общественного здоровья. ЦОЗ находится под защитой МВФ и других иностранных советников и партнеров, как и НСЗУ, которые поставили туда уже своих воспитанников. Они их развивают по собственным программам. Соответственно, Минздрав не может туда прийти и все изменить, потому что это нужно согласовывать, а уже много грантов расписано, есть отчетность. Никто не хочет признавать, что это был неправильный курс, ошибка. И вообще, как это: мы сюда вложили столько денег, а ты сейчас перестроишь всю команду, все направления и прочее. В этих структурах очень трудно это изменить, нужно строить параллельную структуру", - считает Аристов.

Инфекционист добавил, что реанимации на всех пациентов уже сейчас не хватает.

"Мы просто этого не видим, потому что за каскадом реанимационных мест есть кровати с кислородом. Кого-то из них не переводят в реанимацию, потому что видят, что там уже проблемы и мест не хватит. Они полагают, что этот еще может продержаться, подождем. То есть если человек уже будет в критическом состоянии, его переведут в реанимацию. Однако чтобы принять это решение, и держат определенный резерв. То есть по кроватям с кислородом есть перегрузка, поэтому кого-то не переводят из простых коек. А за этим кого-то не переводят из дома на эти простые кровати, потому что за каскадом есть все эти задержки", - поделился врач.

Читайте также"Эпический фейл": инфекционист рассказал, что не так с тестированием на COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 722679 человек. За минувшие сутки поставили 12978 новых диагнозов.
  • За последние 24 часа в Киеве поставили 1740 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса и самое большое число диагнозов, поставленных в Украине за минувшие сутки среди всех регионов. Таким образом столица стала антилидером по числу новых зараженных по стране.
  • Врач-инфекционист Вадим Аристов объяснил неизбежность локдауна в Украине и предупредил о коллапсе в больницах.

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