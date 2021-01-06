Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины

По словам Максима Степанова, цены на вакцину от COVID-19 одругих производителей особо не отличаются.
Согласно договору Киева и компании Sinovac Biotech, стоимость одной дозы китайской вакцины от COVID-19 – 504 гривны. Это оптимальная цена препарата, которая установлена для большинства мировых государств. Стоимость вакцины других производителей примерно такая же.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, украинское государство подписало первый договор на поставку вакцины от коронавируса с Sinovac Biotech по оптимальной и приемлемой для Киева стоимости.
"Первый договор Украина подписала с компанией Синовак, которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривны. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании - для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", - цитирует главу Минздрава пресс-служба ведомства.Читайте такжеСкандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки
Также Степанов добавил, что цены на вакцины других фармацевтических компаний Минздраву пока озвучивать нельзя, однако они существенным образом не отличаются.
"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым их покупает весь мир", - подчеркнул министр.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.