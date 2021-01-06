Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины

Одна доза вакцины Sinovac Biotech стоит 504 гривны - Степанов / УНИАН

Согласно договору Киева и компании Sinovac Biotech, стоимость одной дозы китайской вакцины от COVID-19 – 504 гривны. Это оптимальная цена препарата, которая установлена для большинства мировых государств. Стоимость вакцины других производителей примерно такая же.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, украинское государство подписало первый договор на поставку вакцины от коронавируса с Sinovac Biotech по оптимальной и приемлемой для Киева стоимости.

"Первый договор Украина подписала с компанией Синовак, которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривны. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании - для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", - цитирует главу Минздрава пресс-служба ведомства.Читайте такжеСкандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки

Также Степанов добавил, что цены на вакцины других фармацевтических компаний Минздраву пока озвучивать нельзя, однако они существенным образом не отличаются.

"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым их покупает весь мир", - подчеркнул министр.

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