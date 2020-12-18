Степанов назвал сроки, когда эпидемии коронавируса в Украине пойдет на спад

Степанов ожидает спад эпидемии в Украине в апреле / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине в апреле эпидемия коронавируса начнет спадать благодаря вакцинации и коллективному иммунитету.

По его словам, власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года. При этом Степанов уверен, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - сказал Степанов, в интервью hromadske.

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