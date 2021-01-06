Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19

В Украине ожидают первые 700 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о перспективах поставки в Украину первых 700 тысяч доз (из 1,9 млн) вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac.
Как подчеркнул он в ходе ежедневного онлайн-брифинга, поставки вакцины в Украину ожидаются в феврале этого года.
Он напомнил, что достигнута договоренность с глобальной инициативой COVAX по обеспечению Украины 8 млн доз вакцины. "Она будет в первом полугодии этого года: ожидаем её в конце первого - начале второго квартала 2021 года", - заявил он.
Степанов отметил, что 30 декабря 2020 года был заключен первый договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.
"Первые 700 тысяч доз мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины либо в стране производителя, либо в других странах с жестким регулированием, в соответствии с перечнем, в которых может быть зарегистрирована вакцина... Ожидаем мы их в феврале", - заявил Степанов.
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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:
- Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.