Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19

Максим Степанов оценил перспективы поставки вакцины от коронавируса / sinovac.com

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о перспективах поставки в Украину первых 700 тысяч доз (из 1,9 млн) вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac.

Как подчеркнул он в ходе ежедневного онлайн-брифинга, поставки вакцины в Украину ожидаются в феврале этого года.

Он напомнил, что достигнута договоренность с глобальной инициативой COVAX по обеспечению Украины 8 млн доз вакцины. "Она будет в первом полугодии этого года: ожидаем её в конце первого - начале второго квартала 2021 года", - заявил он.

Степанов отметил, что 30 декабря 2020 года был заключен первый договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

"Первые 700 тысяч доз мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины либо в стране производителя, либо в других странах с жестким регулированием, в соответствии с перечнем, в которых может быть зарегистрирована вакцина... Ожидаем мы их в феврале", - заявил Степанов.

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