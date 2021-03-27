Степанов назвал условие для полной остановки транспорта

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине продлится еще две-три недели. По расчетам Минздрава, в течение этого времени может быть 25 тыс. больных в сутки.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если ситуация с коронавирусом начнет выходить из-под контроля, то правительство может принять решение остановить работу общественного транспорта.
Степанов отметил, что на данный момент вопрос введения локдауна обсуждается. Об этом министр сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 26 марта.
"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию", - отметил министр.
По словам главы Минздрава, главное – чтобы не было коллапса медицинской системы.
"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - добавил Степанов.
Он отметил, что рост заболеваемости в Украине продлится еще две-три недели. По расчетам Минздрава, в течение этого времени может быть 25 тыс. больных в сутки.
Сообщается, что в конце марта или начале апреля ожидаются поставки вакцин в рамках глобальной программы COVAX. В апреле также ожидаются поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).
Коронавирус в Украине - последние новости:
- На текущей неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
- 25 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет.
- 25 марта Минздрав обновил список зон карантина. Показатель госпитализации больных с коронавирусом был в норме лишь в шести областях.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- С 26 марта в Киеве ослабили карантинные ограничения в общественном транспорте. Теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.