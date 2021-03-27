Степанов назвал условие для полной остановки транспорта

Вопрос введения локдауна в Украине обсуждается / Фото galka.if.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если ситуация с коронавирусом начнет выходить из-под контроля, то правительство может принять решение остановить работу общественного транспорта.

Степанов отметил, что на данный момент вопрос введения локдауна обсуждается. Об этом министр сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 26 марта.

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию", - отметил министр.

По словам главы Минздрава, главное – чтобы не было коллапса медицинской системы.

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - добавил Степанов.

Он отметил, что рост заболеваемости в Украине продлится еще две-три недели. По расчетам Минздрава, в течение этого времени может быть 25 тыс. больных в сутки.

Сообщается, что в конце марта или начале апреля ожидаются поставки вакцин в рамках глобальной программы COVAX. В апреле также ожидаются поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).

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