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Степанов назвал условие поставки вакцины Sinovac в Украину

31 декабря 2020, 12:24
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Окончательное решение по этой вакцине регулирующие органы примут 7 января.

Коронавирус в Украине - названо условие поставки вакцины Sinovac
Коронавирус в Украине - названо условие поставки вакцины Sinovac / Reuters

Вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.

Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что закупать вакцину Украина начнет в течение 30 дней после того, как препарат получит разрешение на применение. При этом он добавил, что Sinovac уже завершает третью фазу клинических исследований.

Окончательное решение по этой вакцине регулирующие органы примут 7 января.

Вакцина от коронавируса: последние новости

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