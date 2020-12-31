Степанов назвал условие поставки вакцины Sinovac в Украину

Окончательное решение по этой вакцине регулирующие органы примут 7 января.
Вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.
Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что закупать вакцину Украина начнет в течение 30 дней после того, как препарат получит разрешение на применение. При этом он добавил, что Sinovac уже завершает третью фазу клинических исследований.
Окончательное решение по этой вакцине регулирующие органы примут 7 января.
Вакцина от коронавируса: последние новости
- Ранее в Минздраве раскрыли новые важные факты насчет вакцины для украинцев от COVID-19. Некоторые препараты от коронавируса граждане Украины получат бесплатно, сообщил Степанов.
- Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
Автор: Диана Беловодская