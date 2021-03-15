Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине

Когда могут ввести локдаун в Украине / УНИАН

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин.

Как рассказал Степанов в эфире программы Свобода слова, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если больше 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, будет ли в Украине локдаун.

При этом Степанов отметил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в красную зону.

"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня красной опасности и принять карантинные мер. Число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения британского штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье", - сказал Степанов.

Однако министерство здравоохранения может начать рассматривать введение общенационального локдауна в стране, если больше 13 регионов попадут в красную зону карантина.

Сегодня вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета заявила, что Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине.

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По ее словам, локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции.

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