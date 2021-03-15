Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине

Локдаун в Украине могут ввести, если большая часть областей перейдет в красную зону.
Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин.
Как рассказал Степанов в эфире программы Свобода слова, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если больше 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, будет ли в Украине локдаун.
При этом Степанов отметил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в красную зону.
"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня красной опасности и принять карантинные мер. Число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения британского штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье", - сказал Степанов.
Однако министерство здравоохранения может начать рассматривать введение общенационального локдауна в стране, если больше 13 регионов попадут в красную зону карантина.
Сегодня вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета заявила, что Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине.
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По ее словам, локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- Адаптивный карантин в Украине вновь стартовал с 24 февраля. Страну повторно разделили на эпидемиологические зоны распространения COVID-19 – зеленую, желтую, оранжевую и красную.
- В красной зоне уже находятся Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В данных регионах зафиксирован самый высокий уровень госпитализации. Киев определен в оранжевую зону карантина.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что вероятности сценария жесткого карантина в Украине можно избежать в том случае, если кампания по вакцинации будет усилена.