Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху

Глава Минздрава ответил, ужесточат ли карантин в Украине на Пасху.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
"Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности", — отметил министр на своей странице в Facebook.
При этом Степанов призвал украинцев соблюдать уже установленные противоэпидемические правила – носить маски правильно, избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу.
Министр призвал храмы создать все условия для безопасного посещения верующими.
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Ситуация с COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 февраля объявил о том, что правительство приняло решение продлить общенациональный карантинный режим в Украине до 1 мая 2021 года.
- В Украине с 24 февраля в связи с мероприятиями, связанными с реализацией адаптивного карантина, страну снова разделили на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в тех регионах, городах и районах, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов 13 апреля рассказал о том, что Украина вышла на пик третьей волны COVID-19, а ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля предупредил, что Минздрав ожидает после Пасхи новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти через 3-4 недели.
Автор: Мария Тупик