Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху

Карантин на Пасху в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.

"Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности", — отметил министр на своей странице в Facebook.

При этом Степанов призвал украинцев соблюдать уже установленные противоэпидемические правила – носить маски правильно, избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу.

Министр призвал храмы создать все условия для безопасного посещения верующими.

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