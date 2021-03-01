Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации

Максим Степанов высказался о вакцинации в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине есть много фейков и глупостей относительно качества и эффективности вакцины от коронавируса.

Как рассказал Степанов в программе Свобода слова на ICTV сейчас в стране уже появились коллаборационисты COVID-19. Они готовы сделать все, чтобы сорвать процесс вакцинации украинцев.

"Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины. Для нас это очень важно. Потому что мы боремся за жизнь каждого гражданина", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов отметил, что у людей, которые отказываются от вакцинации, есть разные мотивы. В частности, политические.

При этом нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко во время программы заявил, что при нынешних темпах вакцинации, все украинцы смогут получить прививку лет через 200. И это при условии, что Украина начала вакцинацию последней в Европе.

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Гончаренко обвинил Степанова в недостаточном количестве тестирования населения. Тогда глава Минздрава назвал нардепа "неким COVID-19-коллаборантом".

Степанов заверил, что темпы вакцинации будут расти ежедневно, и ситуация будет улучшаться.

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