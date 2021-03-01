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Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации

1 марта 2021, 23:59

По словам Степанова в Украине два месяца длится некая антивакцинальная вакханалия.

Максим Степанов
Максим Степанов высказался о вакцинации в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине есть много фейков и глупостей относительно качества и эффективности вакцины от коронавируса.

Как рассказал Степанов в программе Свобода слова на ICTV сейчас в стране уже появились коллаборационисты COVID-19. Они готовы сделать все, чтобы сорвать процесс вакцинации украинцев.

"Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины. Для нас это очень важно. Потому что мы боремся за жизнь каждого гражданина", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов отметил, что у людей, которые отказываются от вакцинации, есть разные мотивы. В частности, политические.

При этом нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко во время программы заявил, что при нынешних темпах вакцинации, все украинцы смогут получить прививку лет через 200. И это при условии, что Украина начала вакцинацию последней в Европе.

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Гончаренко обвинил Степанова в недостаточном количестве тестирования населения. Тогда глава Минздрава назвал нардепа "неким COVID-19-коллаборантом".

Степанов заверил, что темпы вакцинации будут расти ежедневно, и ситуация будет улучшаться.

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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

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