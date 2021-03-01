Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации

По словам Степанова в Украине два месяца длится некая антивакцинальная вакханалия.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине есть много фейков и глупостей относительно качества и эффективности вакцины от коронавируса.
Как рассказал Степанов в программе Свобода слова на ICTV сейчас в стране уже появились коллаборационисты COVID-19. Они готовы сделать все, чтобы сорвать процесс вакцинации украинцев.
"Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины. Для нас это очень важно. Потому что мы боремся за жизнь каждого гражданина", – подчеркнул глава Минздрава.
Степанов отметил, что у людей, которые отказываются от вакцинации, есть разные мотивы. В частности, политические.
При этом нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко во время программы заявил, что при нынешних темпах вакцинации, все украинцы смогут получить прививку лет через 200. И это при условии, что Украина начала вакцинацию последней в Европе.
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Гончаренко обвинил Степанова в недостаточном количестве тестирования населения. Тогда глава Минздрава назвал нардепа "неким COVID-19-коллаборантом".
Степанов заверил, что темпы вакцинации будут расти ежедневно, и ситуация будет улучшаться.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
- Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.