Степанов обвинил Порошенко в проблемах с вакцинацией

Вакцинация в Украине от COVID-19 замедлилась из-за того, что препарат обозвали, полагает министр здравоохранения.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за негативного высказывания о вакцине от коронавируса COVID-19 из Индии Covishield несколько процентов граждан просто не захотели делать прививку.
Слово "говно" сделало вклад в вакцинацию в Украине, рассказал министр в эфире программы Свобода слова на ICTV.
Член Кабмина добавил, что известных личностей специально привлекли к вакцинации, чтобы популяризировать ее.
"…Почему мы это сделали? Потому что любое заявление о некачественной вакцине, в общем, простите пожалуйста, „говно" вложило вклад в вакцинацию. Сразу несколько процентов людей просто не захотело вакцинироваться", – добавил глава министерства.
Напомним, в начале марта нардеп, лидер партии Европейская солидарность и экс-президент Петр Порошенко назвал вакцину Covishield "говном".
Напомним, Украина получила первую партию вакцины Covishield 23 февраля, а 24 числа стартовал первый этап вакцинации, в рамках которого планируют привить медиков и военных.
Прививку от COVID-19 в качестве главнокомандующего уже сделал президент Владимир Зеленский. Также привился Максим Степанов и ряд известных личностей, в частности певица Руслана Лыжичко и телеведущая Алла Мазур.
Справка. Covishield – торговое название вакцины от коронавируса, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca, а произвели в Индии.