Степанов обвинил Порошенко в проблемах с вакцинацией

Максим Степанов / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за негативного высказывания о вакцине от коронавируса COVID-19 из Индии Covishield несколько процентов граждан просто не захотели делать прививку.

Слово "говно" сделало вклад в вакцинацию в Украине, рассказал министр в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Член Кабмина добавил, что известных личностей специально привлекли к вакцинации, чтобы популяризировать ее.

"…Почему мы это сделали? Потому что любое заявление о некачественной вакцине, в общем, простите пожалуйста, „говно" вложило вклад в вакцинацию. Сразу несколько процентов людей просто не захотело вакцинироваться", – добавил глава министерства.

Напомним, в начале марта нардеп, лидер партии Европейская солидарность и экс-президент Петр Порошенко назвал вакцину Covishield "говном".

Напомним, Украина получила первую партию вакцины Covishield 23 февраля, а 24 числа стартовал первый этап вакцинации, в рамках которого планируют привить медиков и военных.

Прививку от COVID-19 в качестве главнокомандующего уже сделал президент Владимир Зеленский. Также привился Максим Степанов и ряд известных личностей, в частности певица Руслана Лыжичко и телеведущая Алла Мазур.

Справка. Covishield – торговое название вакцины от коронавируса, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca, а произвели в Индии.