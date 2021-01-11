Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин

Степанов объяснил, для чего украинцев отправили на жесткий карантин / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ввели жесткий карантин для ограничения контактов и снижения давления на систему здравоохранения перед вспышкой заболеваемости гриппом.

"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", - сказал Степанов в ходе брифинга в понедельник, 11 января.

По его словам, в Министерстве здравоохранения прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных на грипп", - отметил Степанов.

Министр здравоохранения подчеркнул, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передает воздушно-капельным путем.

"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", - сказал глава Минздрава.

Также Степанов рассказал, что по состоянию на утро понедельника, 11 января, в Украине зарегистрировали 1 119 314 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 украинцев.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 835. За сутки умерли еще 68 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 796 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4 819 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.

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